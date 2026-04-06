Один человек погиб и 12 ранены в ходе атак ВСУ на Херсонскую область - РИА Новости Крым, 06.04.2026
Один человек погиб и 12 ранены в ходе атак ВСУ на Херсонскую область
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. За минувшие выходные киевский режим неоднократно атаковал мирные объекты Херсонской области. Погибла женщина, ранены 12 человек, повреждены жилые дома, автомобили, школа и молокозавод. Об этом в MAX сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"За минувшие выходные в результате террористических атак киевского режима погибла одна мирная жительница, 12 человек получили ранения", – сказано в сообщении.
В Малой Кардашинке удар БПЛА по легковому автомобилю привел к гибели женщины 1949 года рождения. Еще одна женщина 1948 года рождения получила ранения, от госпитализации отказалась.
В Алешках в результате атак беспилотников ранены двое мужчин 1958 и 1982 года рождения. Оба госпитализированы в Алешкинскую ЦРБ. В Чулаковке удар БПЛА привел к ранению мужчины 1949 года рождения. Пострадавший самостоятельно обратился в больницу.
В Каховке в результате атаки беспилотника по легковому автомобилю ранены женщина 1979 года рождения и мужчина 1972 года рождения. В другом инциденте в Каховке от удара БПЛА по автомобилям пострадали четверо мужчин 1995, 1982, 1971 и 1995 года рождения. Все госпитализированы в Каховскую ЦРБ.
Кроме того, в результате вражеских действий ранены мирные люди в Новой Каховке и Подстепном. Также ударами БПЛА повреждены частные жилые дома, гаражи и автомобили, повреждение получило здание школы в Новокиевке и молоковоз в Аскании-Нова. Жертв и пострадавших в этих инцидентах нет, уточнил Владимир Сальдо.
Также в понедельник стало известно, что детский сад пострадал от атаки вражеских беспилотников в Геленджике. Учреждение закрыто на неделю. Также повреждения получили и близлежащие дома – там выбиты стекла и дверные рамы, посечены кровли.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Более 40 горняков оказались под землей после удара по шахте в ЛНР
Пострадавшие в Таганроге от атак ВСУ находятся в больнице
ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного чиновника Курской области
 
19:22В Севастополе возобновили движение морского транспорта
19:16"Не поймут – получат ответ": Россия сделала странам Прибалтики спецпредупреждение
19:06В Севастополе снова остановили движение морского транспорта
18:55Крым и судьба армянского гения Вардгеса Суренянца
18:28Как в России появился первый трамвай на электрической тяге – инфографика
18:10Симферополь расцветает: город украсили 700 кашпо
17:52В Киеве полностью уничтожена ТЭЦ
17:43В Дагестане машины снесло потоками воды – погибли четыре человека
17:30Работает право сильного: генсек ОДКБ высказался о международном праве
17:16В Симферополе машина насмерть сбила пенсионерку на переходе
17:07На Кубани после ливней с грозами и штормовым ветром ударят морозы
16:57Путин поздравил Маргариту Симоньян с днем рождения
16:46Оценки за поведение в школах – когда введут и как будут оценивать
16:28В Крыму создадут комиссию по развитию искусственного интеллекта
16:15В Симферополе открылась выставка к 80-летию Владимира Жириновского
16:07От ударов ВСУ в марте пострадали 28 медиков
15:57ВСУ ударили по морскому перевалочному комплексу в Новороссийске
15:47Онкобольные в России смогут получить вакцину по полису ОМС
15:35Экс-губернатора Курской области приговорили к 14 годам колонии строгого режима
15:16Иран ударил по американским кораблям с 5000 военных на борту
Лента новостейМолния