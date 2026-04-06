Один человек погиб и 12 ранены в ходе атак ВСУ на Херсонскую область
Один человек погиб и 12 ранены в ходе атак ВСУ на Херсонскую область - РИА Новости Крым, 06.04.2026
Один человек погиб и 12 ранены в ходе атак ВСУ на Херсонскую область
За минувшие выходные киевский режим неоднократно атаковал мирные объекты Херсонской области. Погибла женщина, ранены 12 человек, повреждены жилые дома,... РИА Новости Крым, 06.04.2026
2026-04-06T11:53
2026-04-06T11:53
2026-04-06T11:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. За минувшие выходные киевский режим неоднократно атаковал мирные объекты Херсонской области. Погибла женщина, ранены 12 человек, повреждены жилые дома, автомобили, школа и молокозавод. Об этом в MAX сообщил губернатор Владимир Сальдо.В Малой Кардашинке удар БПЛА по легковому автомобилю привел к гибели женщины 1949 года рождения. Еще одна женщина 1948 года рождения получила ранения, от госпитализации отказалась.В Алешках в результате атак беспилотников ранены двое мужчин 1958 и 1982 года рождения. Оба госпитализированы в Алешкинскую ЦРБ. В Чулаковке удар БПЛА привел к ранению мужчины 1949 года рождения. Пострадавший самостоятельно обратился в больницу.В Каховке в результате атаки беспилотника по легковому автомобилю ранены женщина 1979 года рождения и мужчина 1972 года рождения. В другом инциденте в Каховке от удара БПЛА по автомобилям пострадали четверо мужчин 1995, 1982, 1971 и 1995 года рождения. Все госпитализированы в Каховскую ЦРБ.Кроме того, в результате вражеских действий ранены мирные люди в Новой Каховке и Подстепном. Также ударами БПЛА повреждены частные жилые дома, гаражи и автомобили, повреждение получило здание школы в Новокиевке и молоковоз в Аскании-Нова. Жертв и пострадавших в этих инцидентах нет, уточнил Владимир Сальдо.Также в понедельник стало известно, что детский сад пострадал от атаки вражеских беспилотников в Геленджике. Учреждение закрыто на неделю. Также повреждения получили и близлежащие дома – там выбиты стекла и дверные рамы, посечены кровли.
херсонская область, обстрелы всу, атаки всу, владимир сальдо, новости сво, происшествия, новости
Один человек погиб и 12 ранены в ходе атак ВСУ на Херсонскую область
В ходе атак ВСУ на Херсонскую область один человек погиб и 12 получили ранения
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. За минувшие выходные киевский режим неоднократно атаковал мирные объекты Херсонской области. Погибла женщина, ранены 12 человек, повреждены жилые дома, автомобили, школа и молокозавод. Об этом в MAX сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"За минувшие выходные в результате террористических атак киевского режима погибла одна мирная жительница, 12 человек получили ранения", – сказано в сообщении.
В Малой Кардашинке удар БПЛА по легковому автомобилю привел к гибели женщины 1949 года рождения. Еще одна женщина 1948 года рождения получила ранения, от госпитализации отказалась.
В Алешках в результате атак беспилотников ранены двое мужчин 1958 и 1982 года рождения. Оба госпитализированы в Алешкинскую ЦРБ. В Чулаковке удар БПЛА привел к ранению мужчины 1949 года рождения. Пострадавший самостоятельно обратился в больницу.
В Каховке в результате атаки беспилотника по легковому автомобилю ранены женщина 1979 года рождения и мужчина 1972 года рождения. В другом инциденте в Каховке от удара БПЛА по автомобилям пострадали четверо мужчин 1995, 1982, 1971 и 1995 года рождения. Все госпитализированы в Каховскую ЦРБ.
Кроме того, в результате вражеских действий ранены мирные люди в Новой Каховке и Подстепном. Также ударами БПЛА повреждены частные жилые дома, гаражи и автомобили, повреждение получило здание школы в Новокиевке и молоковоз в Аскании-Нова. Жертв и пострадавших в этих инцидентах нет, уточнил Владимир Сальдо.
Также в понедельник стало известно, что детский сад пострадал
от атаки вражеских беспилотников в Геленджике. Учреждение закрыто на неделю. Также повреждения получили и близлежащие дома – там выбиты стекла и дверные рамы, посечены кровли.
