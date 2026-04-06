Обыкновенный терроризм: эксперт об ударе ВСУ по сухогрузу в Азовском море

Атака боевиков ВСУ на сухогруз в Азовском море является обыкновенным терроризмом, сравнимым с тактикой немецких кригсмарине в годы Второй мировой войны. Такое...

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Атака боевиков ВСУ на сухогруз в Азовском море является обыкновенным терроризмом, сравнимым с тактикой немецких кригсмарине в годы Второй мировой войны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.3 апреля сухогруз "Волго-Балт", груженый пшеницей, был атакован украинским беспилотником в Азовском море. Один член экипажа, старший помощник капитана, погиб. Судьба еще двух человек пока неизвестна. Остальным членам экипажа удалось покинуть тонущее судно и спастись.Ту же самую тактику используют сегодня идейные наследники германского национал-социализма, констатировал эксперт.Он отметил, что оператор беспилотника, атаковавшего сухогруз, прекрасно видел, что судно не является военным кораблем. Скорее всего, ВСУ "не смогли дотянуться дронами до военных объектов, поэтому атаковали то, что было под рукой", предположил Манойло.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Кубань - известно о восьми пострадавшихПрокуратура проводит проверку по факту затопления сухогруза в Азовском мореРазрушительный удар ВСУ по дому в Васильевке: стало известно состояние раненых

