Обыкновенный терроризм: эксперт об ударе ВСУ по сухогрузу в Азовском море - РИА Новости Крым, 06.04.2026
Обыкновенный терроризм: эксперт об ударе ВСУ по сухогрузу в Азовском море
Обыкновенный терроризм: эксперт об ударе ВСУ по сухогрузу в Азовском море - РИА Новости Крым, 06.04.2026
Обыкновенный терроризм: эксперт об ударе ВСУ по сухогрузу в Азовском море
Атака боевиков ВСУ на сухогруз в Азовском море является обыкновенным терроризмом, сравнимым с тактикой немецких кригсмарине в годы Второй мировой войны. Такое... РИА Новости Крым, 06.04.2026
2026-04-06T12:53
2026-04-06T12:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Атака боевиков ВСУ на сухогруз в Азовском море является обыкновенным терроризмом, сравнимым с тактикой немецких кригсмарине в годы Второй мировой войны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.3 апреля сухогруз "Волго-Балт", груженый пшеницей, был атакован украинским беспилотником в Азовском море. Один член экипажа, старший помощник капитана, погиб. Судьба еще двух человек пока неизвестна. Остальным членам экипажа удалось покинуть тонущее судно и спастись.Ту же самую тактику используют сегодня идейные наследники германского национал-социализма, констатировал эксперт.Он отметил, что оператор беспилотника, атаковавшего сухогруз, прекрасно видел, что судно не является военным кораблем. Скорее всего, ВСУ "не смогли дотянуться дронами до военных объектов, поэтому атаковали то, что было под рукой", предположил Манойло.
сухогруз, новости, азовское море, андрей манойло, атаки всу
Обыкновенный терроризм: эксперт об ударе ВСУ по сухогрузу в Азовском море

Удар ВСУ по сухогрузу в Азовском море сравним с тактикой германских нацистов – эксперт

12:53 06.04.2026 (обновлено: 12:59 06.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Атака боевиков ВСУ на сухогруз в Азовском море является обыкновенным терроризмом, сравнимым с тактикой немецких кригсмарине в годы Второй мировой войны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
3 апреля сухогруз "Волго-Балт", груженый пшеницей, был атакован украинским беспилотником в Азовском море. Один член экипажа, старший помощник капитана, погиб. Судьба еще двух человек пока неизвестна. Остальным членам экипажа удалось покинуть тонущее судно и спастись.
"Это обыкновенный терроризм, очень похожий на ту тактику, которую использовали нацисты-подводники во время Второй мировой войны, когда они развернули неограниченную войну, и был отдан приказ топить все суда без различий. Причем уничтожению гражданских судов отдавалось преимущество", – сказал Манойло.
Ту же самую тактику используют сегодня идейные наследники германского национал-социализма, констатировал эксперт.
Он отметил, что оператор беспилотника, атаковавшего сухогруз, прекрасно видел, что судно не является военным кораблем. Скорее всего, ВСУ "не смогли дотянуться дронами до военных объектов, поэтому атаковали то, что было под рукой", предположил Манойло.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Атака ВСУ на Кубань - известно о восьми пострадавших
Прокуратура проводит проверку по факту затопления сухогруза в Азовском море
Разрушительный удар ВСУ по дому в Васильевке: стало известно состояние раненых
 
19:22В Севастополе возобновили движение морского транспорта
19:16"Не поймут – получат ответ": Россия сделала странам Прибалтики спецпредупреждение
19:06В Севастополе снова остановили движение морского транспорта
18:55Крым и судьба армянского гения Вардгеса Суренянца
18:28Как в России появился первый трамвай на электрической тяге – инфографика
18:10Симферополь расцветает: город украсили 700 кашпо
17:52В Киеве полностью уничтожена ТЭЦ
17:43В Дагестане машины снесло потоками воды – погибли четыре человека
17:30Работает право сильного: генсек ОДКБ высказался о международном праве
17:16В Симферополе машина насмерть сбила пенсионерку на переходе
17:07На Кубани после ливней с грозами и штормовым ветром ударят морозы
16:57Путин поздравил Маргариту Симоньян с днем рождения
16:46Оценки за поведение в школах – когда введут и как будут оценивать
16:28В Крыму создадут комиссию по развитию искусственного интеллекта
16:15В Симферополе открылась выставка к 80-летию Владимира Жириновского
16:07От ударов ВСУ в марте пострадали 28 медиков
15:57ВСУ ударили по морскому перевалочному комплексу в Новороссийске
15:47Онкобольные в России смогут получить вакцину по полису ОМС
15:35Экс-губернатора Курской области приговорили к 14 годам колонии строгого режима
15:16Иран ударил по американским кораблям с 5000 военных на борту
Лента новостейМолния