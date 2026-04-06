Обыкновенный терроризм: эксперт об ударе ВСУ по сухогрузу в Азовском море
12:53 06.04.2026 (обновлено: 12:59 06.04.2026)
В Азовском море затонул сухогруз
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Атака боевиков ВСУ на сухогруз в Азовском море является обыкновенным терроризмом, сравнимым с тактикой немецких кригсмарине в годы Второй мировой войны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
3 апреля сухогруз "Волго-Балт", груженый пшеницей, был атакован украинским беспилотником в Азовском море. Один член экипажа, старший помощник капитана, погиб. Судьба еще двух человек пока неизвестна. Остальным членам экипажа удалось покинуть тонущее судно и спастись.
"Это обыкновенный терроризм, очень похожий на ту тактику, которую использовали нацисты-подводники во время Второй мировой войны, когда они развернули неограниченную войну, и был отдан приказ топить все суда без различий. Причем уничтожению гражданских судов отдавалось преимущество", – сказал Манойло.
Ту же самую тактику используют сегодня идейные наследники германского национал-социализма, констатировал эксперт.
Он отметил, что оператор беспилотника, атаковавшего сухогруз, прекрасно видел, что судно не является военным кораблем. Скорее всего, ВСУ "не смогли дотянуться дронами до военных объектов, поэтому атаковали то, что было под рукой", предположил Манойло.
Читайте также на РИА Новости Крым: