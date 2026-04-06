Новости СВО: армия России продвинулась вперед и закрепилась на новых рубежах - РИА Новости Крым, 06.04.2026
Новости СВО: армия России продвинулась вперед и закрепилась на новых рубежах
2026-04-06T13:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Армия России продвигается вперед в зоне проведения спецоперации и закрепляется на новых рубежах. За сутки киевский режим потерял 1210 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю в Сумской и Харьковской областях. Потери ВСУ составили более 185 военнослужащих, боевая бронированная машина, 12 автомобилей и две станции РЭБ. Уничтожены склад боеприпасов и шесть складов материальных средств.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 180 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 20 автомобилей и два орудия полевой артиллерии, в том числе одно западного производства. Уничтожен склад боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР. Противник потерял до 175 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов и девять складов материальных средств.Группировка войск "Центр" улучшила положение по переднему краю в ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 350 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, два артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства, станция РЭБ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял до 260 военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.Группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Запорожской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина, девять автомобилей, артиллерийское орудие западного производства и пять станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и два склада материальных средств.Кроме того, средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 693 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Силами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря отражена атака безэкипажных катеров. Уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ, а также управляемая ракета большой дальности "Нептун-МД".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обыкновенный терроризм: эксперт об ударе ВСУ по сухогрузу в Азовском мореКиев готовится ужесточить мобилизациюЗеленский угрожает депутатам Рады отправкой на фронт
13:33 06.04.2026
 
