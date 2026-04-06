https://crimea.ria.ru/20260406/novosti-sevastopolya-gromko-po-vsemu-poberezhyu-1154933083.html
Новости Севастополя: громко по всему побережью
В Севастополе в понедельник до позднего вечера будут слышны стрельба и взрывы – флот проводит противодиверсионные учения. Об этом сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 06.04.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/18/1122134109_0:31:968:576_1920x0_80_0_0_560864bd5527309ed0ce147383eb0c83.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник до позднего вечера будут слышны стрельба и взрывы – флот проводит противодиверсионные учения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев добавил, что военные будут стрелять из различных видов оружия, а также проводить гранатометание и реактивное бомбометание."Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", - подчеркнул губернатор.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/18/1122134109_48:0:855:605_1920x0_80_0_0_f76c24ffbab38bb118e0dcaa4710f513.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
