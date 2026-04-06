Новости Севастополя: громко по всему побережью - РИА Новости Крым, 06.04.2026

В Севастополе в понедельник до позднего вечера будут слышны стрельба и взрывы – флот проводит противодиверсионные учения. Об этом сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 06.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник до позднего вечера будут слышны стрельба и взрывы – флот проводит противодиверсионные учения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев добавил, что военные будут стрелять из различных видов оружия, а также проводить гранатометание и реактивное бомбометание."Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", - подчеркнул губернатор.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.

