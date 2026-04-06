Новости Севастополя: громко по всему побережью
В Севастополе в понедельник до позднего вечера будут слышны стрельба и взрывы – флот проводит противодиверсионные учения. Об этом сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 06.04.2026
10:42 06.04.2026
 
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФ. На Черноморском флоте проводят тактико-специальные учения по борьбе с подводными диверсантами
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник до позднего вечера будут слышны стрельба и взрывы – флот проводит противодиверсионные учения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС (подводными диверсионными силами и средствами – ред.), - предупредил губернатор.
Развожаев добавил, что военные будут стрелять из различных видов оружия, а также проводить гранатометание и реактивное бомбометание.
"Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", - подчеркнул губернатор.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
