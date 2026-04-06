Наводнение в Дагестане: в Дербентском районе эвакуировали 358 человек

2026-04-06T08:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Более 350 человек эвакуированы в Дербентском районе Дагестана, где произошел прорыв дамбы водохранилища. Об этом сообщает местная администрация.Накануне в Дербентском районе из-за обильных осадков произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища, из-за чего вода хлынула в населенные пункты Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа, Ургун и Мамедкала. Два человека – женщина и ребенок – погибли.Большая часть эвакуированных разместилась у родственников, остальные находятся в шести специально подготовленных пунктах временного проживания.В настоящее время пострадавшим обеспечивается горячее питание и медицинская помощь, добавили в администрации.Сильное течение смыло автомобили на трассе между поселками Мамедкала и Геджух. В зоне подтопления оказались люди, семерых удалось спасти.Как сообщалось ранее, в конце марта в Дагестане выпало рекордное количество осадков, произошли подтопления. В пяти городах и трех районах региона был введен режим чрезвычайной ситуации.В зоне ЧС Дагестана начали экстренную вакцинацию жителей против вирусного гепатита типа А из-за риска вспышки инфекции после наводнения. В Махачкале обрушился жилой многоквартирный дом, в Дербенском районе эвакуировали около 800 домохозяйств, в селе Кирки из-за оползня погибла женщина.Все о ситуации с наводнением в Дагестане читайте по ссылке >>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мост обрушился на трассе "Кавказ" в Дагестане - движение перекрытоСписок районов с ЧС в Дагестане может быть расширенУголовное дело возбудили после обрушения жилого дома в Махачкале

