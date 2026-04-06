Наводнение в Дагестане: в Дербентском районе эвакуировали 358 человек - РИА Новости Крым, 06.04.2026
Наводнение в Дагестане: в Дербентском районе эвакуировали 358 человек
Наводнение в Дагестане: в Дербентском районе эвакуировали 358 человек - РИА Новости Крым, 06.04.2026
Наводнение в Дагестане: в Дербентском районе эвакуировали 358 человек
Более 350 человек эвакуированы в Дербентском районе Дагестана, где произошел прорыв дамбы водохранилища. Об этом сообщает местная администрация. РИА Новости Крым, 06.04.2026
2026-04-06T08:40
2026-04-06T08:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Более 350 человек эвакуированы в Дербентском районе Дагестана, где произошел прорыв дамбы водохранилища. Об этом сообщает местная администрация.Накануне в Дербентском районе из-за обильных осадков произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища, из-за чего вода хлынула в населенные пункты Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа, Ургун и Мамедкала. Два человека – женщина и ребенок – погибли.Большая часть эвакуированных разместилась у родственников, остальные находятся в шести специально подготовленных пунктах временного проживания.В настоящее время пострадавшим обеспечивается горячее питание и медицинская помощь, добавили в администрации.Сильное течение смыло автомобили на трассе между поселками Мамедкала и Геджух. В зоне подтопления оказались люди, семерых удалось спасти.Как сообщалось ранее, в конце марта в Дагестане выпало рекордное количество осадков, произошли подтопления. В пяти городах и трех районах региона был введен режим чрезвычайной ситуации.В зоне ЧС Дагестана начали экстренную вакцинацию жителей против вирусного гепатита типа А из-за риска вспышки инфекции после наводнения. В Махачкале обрушился жилой многоквартирный дом, в Дербенском районе эвакуировали около 800 домохозяйств, в селе Кирки из-за оползня погибла женщина.Все о ситуации с наводнением в Дагестане читайте по ссылке &gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мост обрушился на трассе "Кавказ" в Дагестане - движение перекрытоСписок районов с ЧС в Дагестане может быть расширенУголовное дело возбудили после обрушения жилого дома в Махачкале
дагестан, наводнение, наводнение в дагестане в апреле 2026 года, новости, происшествия
Наводнение в Дагестане: в Дербентском районе эвакуировали 358 человек

Более 350 человек эвакуировали в Дербентском районе после прорыва дамбы водохранилища

08:40 06.04.2026
 
© Администрация Дербентского районаНаводнение в Дагестане, апрель 2026 года
Наводнение в Дагестане, апрель 2026 года
© Администрация Дербентского района
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Более 350 человек эвакуированы в Дербентском районе Дагестана, где произошел прорыв дамбы водохранилища. Об этом сообщает местная администрация.
Накануне в Дербентском районе из-за обильных осадков произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища, из-за чего вода хлынула в населенные пункты Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа, Ургун и Мамедкала. Два человека – женщина и ребенок – погибли.
"По поручению главы муниципалитета, жители этих пунктов были заблаговременно эвакуированы – всего вывезено 358 человек", - говорится в сообщении.
Большая часть эвакуированных разместилась у родственников, остальные находятся в шести специально подготовленных пунктах временного проживания.
В настоящее время пострадавшим обеспечивается горячее питание и медицинская помощь, добавили в администрации.
Сильное течение смыло автомобили на трассе между поселками Мамедкала и Геджух. В зоне подтопления оказались люди, семерых удалось спасти.
Как сообщалось ранее, в конце марта в Дагестане выпало рекордное количество осадков, произошли подтопления. В пяти городах и трех районах региона был введен режим чрезвычайной ситуации.
В зоне ЧС Дагестана начали экстренную вакцинацию жителей против вирусного гепатита типа А из-за риска вспышки инфекции после наводнения. В Махачкале обрушился жилой многоквартирный дом, в Дербенском районе эвакуировали около 800 домохозяйств, в селе Кирки из-за оползня погибла женщина.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мост обрушился на трассе "Кавказ" в Дагестане - движение перекрыто
Список районов с ЧС в Дагестане может быть расширен
Уголовное дело возбудили после обрушения жилого дома в Махачкале
 
19:06В Севастополе снова остановили движение морского транспорта
18:55Крым и судьба армянского гения Вардгеса Суренянца
18:28Как в России появился первый трамвай на электрической тяге – инфографика
18:10Симферополь расцветает: город украсили 700 кашпо
17:52В Киеве полностью уничтожена ТЭЦ
17:43В Дагестане машины снесло потоками воды – погибли четыре человека
17:30Работает право сильного: генсек ОДКБ высказался о международном праве
17:16В Симферополе машина насмерть сбила пенсионерку на переходе
17:07На Кубани после ливней с грозами и штормовым ветром ударят морозы
16:57Путин поздравил Маргариту Симоньян с днем рождения
16:46Оценки за поведение в школах – когда введут и как будут оценивать
16:28В Крыму создадут комиссию по развитию искусственного интеллекта
16:15В Симферополе открылась выставка к 80-летию Владимира Жириновского
16:07От ударов ВСУ в марте пострадали 28 медиков
15:57ВСУ ударили по морскому перевалочному комплексу в Новороссийске
15:47Онкобольные в России смогут получить вакцину по полису ОМС
15:35Экс-губернатора Курской области приговорили к 14 годам колонии строгого режима
15:16Иран ударил по американским кораблям с 5000 военных на борту
15:10Молодого крымчанина будут судить за убийство и осквернение памятника
15:04Пять беспилотников пытались атаковать Крым
Лента новостейМолния