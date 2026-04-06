Нанесены удары по цехам производства комплектующих для ракет ВСУ

Нанесены удары по цехам производства комплектующих для ракет ВСУ - РИА Новости Крым, 06.04.2026

Нанесены удары по цехам производства комплектующих для ракет ВСУ

Армия России нанесла удар по цехам производства систем управления и комплектующих для оперативно-тактических ракет ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.04.2026

2026-04-06T12:45

2026-04-06T12:45

2026-04-06T12:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Армия России нанесла удар по цехам производства систем управления и комплектующих для оперативно-тактических ракет ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ."ВС РФ нанесли удары по цехам производства систем управления и комплектующих для оперативно-тактических ракет ВСУ", – сказано в сообщении.Также армия России нанесла удар по энергетической инфраструктуре, местам хранения и сборки БПЛА и пунктам временной дислокации противника, уточнили в оборонном ведомстве.Кроме того, силы ПВО сбили две ракеты "Нептун", 693 беспилотника самолетного типа, 12 авиабомб и три ракеты HIMARS, добавили в Минобороны РФ.Также сообщалось, что подразделения Черноморского флота России уничтожили украинские морские дроны и управляемую дальнобойную ракету "Нептун-МД" в Черном море.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Песков назвал условие для остановки горячей фазы СВОГрупповой удар нанесен по Украине: что уничтоженоШесть взрывов прогремели в Харькове - полыхает пожар

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф, новости