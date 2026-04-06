На Кубани после ливней с грозами и штормовым ветром ударят морозы

7, 8 и 9 апреля в предгорных районах Краснодарского края ожидаются заморозки -1…-2 градуса, ливни с грозой и ветер до 25 метров в секунду. В связи с эти в... РИА Новости Крым, 06.04.2026

2026-04-06T17:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. 7, 8 и 9 апреля в предгорных районах Краснодарского края ожидаются заморозки -1…-2 градуса, ливни с грозой и ветер до 25 метров в секунду. В связи с эти в регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили в МЧС Кубани.Также на реках Черноморского побережья на участке от Анапы до Магри ожидается подъем уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок и выше, предупредили спасатели.В МЧС рекомендуют оставаться в доме или в укрытии, внимательно наблюдать за окружающей обстановкой, использовать непромокаемую одежду и обувь. В случае необходимости покинуть во время непогоды помещение, документы и ценные вещи надо упаковать во влагонепроницаемую ткань, обязательно взять с собой воду и медикаменты, советуют спасатели.Кроме того, необходимо обращать внимание на СМС-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, следить за сообщениями по местным теле- и радиостанциям.В Крыму в ближайшие дни также ожидаются сильные дожди, в горах – с мокрым снегом, а также усиление ветра до 22 метров в секунду. В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.

