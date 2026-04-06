https://crimea.ria.ru/20260406/molodogo-krymchanina-budut-sudit-za-ubiystvo-i-oskvernenie-pamyatnika-1154951278.html

Молодого крымчанина будут судить за убийство и осквернение памятника

В Крыму 23-летний житель Евпатории предстанет перед судом по обвинению в убийстве, реабилитации нацизма и оскорблении религиозных чувств верующих. Об этом... РИА Новости Крым, 06.04.2026

2026-04-06T15:10

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874843_0:231:1600:1131_1920x0_80_0_0_c62a87a5b427c0c5ef9a4298faaf6848.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Крыму 23-летний житель Евпатории предстанет перед судом по обвинению в убийстве, реабилитации нацизма и оскорблении религиозных чувств верующих. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, в июле прошлого года в Евпатории мужчина сделал замечание юноше по поводу его внешнего вида, на что тот отреагировал агрессивно и нанес незнакомцу удар ножом, от которого потерпевший скончался.Тогда же, летом 2025-го, молодой человек взобрался на мемориал "Братская могила жертв фашистского террора 1941-1942 годов" и сделал фото, оскорбляющее память фронтовиков.Фото юноша отправил своей 20-летней знакомой, которая разместила его в соцсетях, сопроводив непристойным описанием. Девушка также предстанет перед судом за данное правонарушение.Расследование уголовного дела завершено. Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело рассмотрит Верховный суд РК.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

новости крыма, следком крыма и севастополя, евпатория, убийство, реабилитация нацизма, осквернение памятников советским воинам, суд, прокуратура республики крым, верховный суд крыма