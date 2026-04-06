Молодого крымчанина будут судить за убийство и осквернение памятника - РИА Новости Крым, 06.04.2026
Молодого крымчанина будут судить за убийство и осквернение памятника
В Крыму 23-летний житель Евпатории предстанет перед судом по обвинению в убийстве, реабилитации нацизма и оскорблении религиозных чувств верующих. Об этом... РИА Новости Крым, 06.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Крыму 23-летний житель Евпатории предстанет перед судом по обвинению в убийстве, реабилитации нацизма и оскорблении религиозных чувств верующих. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, в июле прошлого года в Евпатории мужчина сделал замечание юноше по поводу его внешнего вида, на что тот отреагировал агрессивно и нанес незнакомцу удар ножом, от которого потерпевший скончался.
Тогда же, летом 2025-го, молодой человек взобрался на мемориал "Братская могила жертв фашистского террора 1941-1942 годов" и сделал фото, оскорбляющее память фронтовиков.
Фото юноша отправил своей 20-летней знакомой, которая разместила его в соцсетях, сопроводив непристойным описанием. Девушка также предстанет перед судом за данное правонарушение.
Расследование уголовного дела завершено. Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело рассмотрит Верховный суд РК.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Жителя Евпатории посадят на семь лет за жестокое убийство
Подростки оштрафованы за осквернение братской могилы в Крыму
В Крыму вынесли приговор иностранцу за убийство 25-летней давности
 
19:22В Севастополе возобновили движение морского транспорта
19:16"Не поймут – получат ответ": Россия сделала странам Прибалтики спецпредупреждение
19:06В Севастополе снова остановили движение морского транспорта
18:55Крым и судьба армянского гения Вардгеса Суренянца
18:28Как в России появился первый трамвай на электрической тяге – инфографика
18:10Симферополь расцветает: город украсили 700 кашпо
17:52В Киеве полностью уничтожена ТЭЦ
17:43В Дагестане машины снесло потоками воды – погибли четыре человека
17:30Работает право сильного: генсек ОДКБ высказался о международном праве
17:16В Симферополе машина насмерть сбила пенсионерку на переходе
17:07На Кубани после ливней с грозами и штормовым ветром ударят морозы
16:57Путин поздравил Маргариту Симоньян с днем рождения
16:46Оценки за поведение в школах – когда введут и как будут оценивать
16:28В Крыму создадут комиссию по развитию искусственного интеллекта
16:15В Симферополе открылась выставка к 80-летию Владимира Жириновского
16:07От ударов ВСУ в марте пострадали 28 медиков
15:57ВСУ ударили по морскому перевалочному комплексу в Новороссийске
15:47Онкобольные в России смогут получить вакцину по полису ОМС
15:35Экс-губернатора Курской области приговорили к 14 годам колонии строгого режима
15:16Иран ударил по американским кораблям с 5000 военных на борту
Лента новостейМолния