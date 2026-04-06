https://crimea.ria.ru/20260406/molodogo-krymchanina-budut-sudit-za-ubiystvo-i-oskvernenie-pamyatnika-1154951278.html
Молодого крымчанина будут судить за убийство и осквернение памятника
2026-04-06T15:10
новости крыма
следком крыма и севастополя
евпатория
убийство
реабилитация нацизма
осквернение памятников советским воинам
суд
прокуратура республики крым
верховный суд крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874843_0:231:1600:1131_1920x0_80_0_0_c62a87a5b427c0c5ef9a4298faaf6848.jpg
евпатория
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874843_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_746dd1220141a9073294e46e5bb6a7de.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Житель Крыма предстанет перед судом по обвинению в убийстве и осквернении памятника
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Крыму 23-летний житель Евпатории предстанет перед судом по обвинению в убийстве, реабилитации нацизма и оскорблении религиозных чувств верующих. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, в июле прошлого года в Евпатории мужчина сделал замечание юноше по поводу его внешнего вида, на что тот отреагировал агрессивно и нанес незнакомцу удар ножом, от которого потерпевший скончался.
Тогда же, летом 2025-го, молодой человек взобрался на мемориал "Братская могила жертв фашистского террора 1941-1942 годов" и сделал фото, оскорбляющее память фронтовиков.
Фото юноша отправил своей 20-летней знакомой, которая разместила его в соцсетях, сопроводив непристойным описанием. Девушка также предстанет перед судом за данное правонарушение.
Расследование уголовного дела завершено. Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело рассмотрит Верховный суд РК.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
