https://crimea.ria.ru/20260406/mira-na-usloviyakh-ssha-ne-budet--chto-zakonchit-konflikt-na-blizhnem-vostoke-1154957744.html

Мира на условиях США не будет – что закончит конфликт на Ближнем Востоке

Мира на условиях США не будет – что закончит конфликт на Ближнем Востоке - РИА Новости Крым, 06.04.2026

Мира на условиях США не будет – что закончит конфликт на Ближнем Востоке

Место Израиля на карте Ближнего Востока должно определиться по итогами всемирного обсуждения и только после решения вопроса с государственностью Палестины и ее... РИА Новости Крым, 06.04.2026

2026-04-06T22:03

2026-04-06T22:03

2026-04-06T22:03

игорь шатров

мнения

иран

обострение между израилем и ираном

ближний восток

политика

израиль

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/03/1132536303_0:0:1375:773_1920x0_80_0_0_fdb81c8208f89553aa4721a9bb042688.jpg

Что может положить конец арабо-израильскому конфликту – мнение Что может положить конец арабо-израильскому конфликту – мнение audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Место Израиля на карте Ближнего Востока должно определиться по итогами всемирного обсуждения и только после решения вопроса с государственностью Палестины и ее границами. Это единственный способ положить конец арабо-израильскому конфликту, а США его пока только разжигают в собственных интересах. Такое мнение в эфире "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее опубликовал пост, в котором в нецензурной форме потребовал у руководства Ирана открыть "чертов пролив" (Ормузский – ред.), а также вперемешку с оскорблениями пригрозил иранцам в случае неповиновения такими атаками и ударами по объектам, что им придется "жить в аду".Оценивая произошедшее, Игорь Шатров с грустной иронией констатировал, что Трамп научился у главы киевского режима Владимира Зеленского решать геополитические вопросы, выражаясь матом. Эксперт напомнил, что именно Зеленский первый из руководителей стран позволил себе выражаться публично с использованием обсценной лексики, и никто ему на это не указал.Он подчеркнул, что ни одно государство мира не имеет права общаться с руководством других стран таким образом, и никаких преференций в этом смысле у США нет."Совсем забыли о том, что все государства – все абсолютно, даже те, с которыми ведется война по разного рода причинам – равноправные, все суверенные, все члены организации объединенных наций. Иран не из космоса появился – он член организации объединенных наций, где его представители наравне с американскими встречаются и сидят за одним столом", – сказал Шатров.А потому после того, что позволил себе Трамп, можно увидеть скорее эскалацию через сутки, а не примирение, считает он.По его мнению, такое поведение нынешнего главы Белого дома объясняется тем, что Соединенные Штаты и при нынешнем руководстве не оставляют попыток доказать миру, что он по-прежнему однополярный и США в нем главные, хотя это уже давно далеко от истины.Тем не менее усилиями США Ближний Восток в очередной раз стал местом, через которое манипулируют всем, начиная от цен на энергоносители и заканчивая программой построения многополярного мира. То есть происходящее сейчас в регионе не что иное, как попытка вмешательства в этот процесс Штатов, отметил политолог.Мира на условиях США здесь будет – Иран уже дал это понять, не сдастся и Палестина, а ощущение возможности этого – иллюзия, уверен Шатров.Он делает вывод, что арабо-израильский конфликт требует прекращения, что вполне реально, но для этого требуется вынести на всемирное обсуждение тему истинного зачинщика очередного ближневосточного конфликта – Израиля, и его места в мире.В заключение он выразил надежду на то, что такой сценарий станет возможным благодаря тому, что изменится понимание участия американских элит и они станут более глубоко разбираться в ситуации на Ближнем Востоке.

иран

ближний восток

израиль

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь шатров, мнения, иран, обострение между израилем и ираном, ближний восток, политика, израиль