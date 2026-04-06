Министр одного из регионов РФ задержан за взятку в 10 млн рублей

Министр тарифной политики Красноярского края задержан по подозрению в получении крупной взятки, сообщает Следственный комитет РФ. РИА Новости Крым, 06.04.2026

2026-04-06T09:03

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Министр тарифной политики Красноярского края задержан по подозрению в получении крупной взятки, сообщает Следственный комитет РФ.По данным ведомства, факт правонарушения имел место в 2022 году, когда подозреваемый работал министром промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.К нему обратился владелец энергетической компании с просьбой за незаконное денежное вознаграждение в размере 10 млн рублей обеспечить предприятию статус территориальной сетевой организации. Это позволило бы получать прибыль от передачи электроэнергии по льготным тарифам. Фигурант согласился на это предложение.Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.Ранее в Крыму бывшего начальника управления имущественных и земельных отношений администрации Алушты приговорили к 5,5 годам колонии за ряд должностных преступлений и получение взяток в размере 1,1 млн рублей.

