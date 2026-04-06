Министр одного из регионов РФ задержан за взятку в 10 млн рублей - РИА Новости Крым, 06.04.2026
Министр одного из регионов РФ задержан за взятку в 10 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Министр тарифной политики Красноярского края задержан по подозрению в получении крупной взятки, сообщает Следственный комитет РФ.
По данным ведомства, факт правонарушения имел место в 2022 году, когда подозреваемый работал министром промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.
К нему обратился владелец энергетической компании с просьбой за незаконное денежное вознаграждение в размере 10 млн рублей обеспечить предприятию статус территориальной сетевой организации. Это позволило бы получать прибыль от передачи электроэнергии по льготным тарифам. Фигурант согласился на это предложение.
"Согласно достигнутой договоренности, в ноябре 2022 года фигурант получил от владельца энергетической компании часть взятки в сумме 5 миллионов рублей, после чего компания получила статус сетевой организации и была включена в систему единых котловых тарифов на 2023 год", - говорится в сообщении.
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в Крыму бывшего начальника управления имущественных и земельных отношений администрации Алушты приговорили к 5,5 годам колонии за ряд должностных преступлений и получение взяток в размере 1,1 млн рублей.
