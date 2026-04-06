Мать и сын на Кубани похитили 30 миллионов рублей по нацпроекту "Демография" - РИА Новости Крым, 06.04.2026
Мать и сын на Кубани похитили 30 миллионов рублей по нацпроекту "Демография"
Мать и сын на Кубани похитили 30 миллионов рублей по нацпроекту "Демография" - РИА Новости Крым, 06.04.2026
Мать и сын на Кубани похитили 30 миллионов рублей по нацпроекту "Демография"
На Кубани 49-летняя мать и ее 26-летний сын разработали мошенническую схему и похитили у государства 30 миллионов рублей. Об этом в канале в MAX сообщила... РИА Новости Крым, 06.04.2026
2026-04-06T14:31
2026-04-06T14:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. На Кубани 49-летняя мать и ее 26-летний сын разработали мошенническую схему и похитили у государства 30 миллионов рублей. Об этом в канале в MAX сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Получая положенные выплаты, потерпевшие передавали всю сумму сообщникам в качестве оплаты за недвижимость и дополнительные услуги. Однако обязательства по строительству не выполнялись. Потерпевшим признано отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по Краснодарскому краю. Сумма ущерба превысила 30 миллионов рублей, уточнила она.Уголовное направлено в Первомайский районный суд города Краснодара, где будет рассмотрено по существу.Ранее сообщалось, что подрядчика строительной фирмы подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Следствие полагает, что он причинил вред крымскому бюджету на 26 миллионов рублей при благоустройстве дворов в Симферополе. Также в Севастополе гендиректору судоремонтной базы предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. В 2019 г. и в 2022 г. с данным предприятием государственным заказчиком были заключены многомиллионные договоры на выполнение работ по обслуживанию и ремонту техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сам был жертвой аферистов: в Севастополе поймали пособника мошенниковВ Севастополе вынесли приговор 17-летнему курьеру мошенниковМошенники проникают в дом через умные колонки – как защититься
краснодарский край
краснодарский край, ирина волк, новости, происшествия, мошенничество
Мать и сын на Кубани похитили 30 миллионов рублей по нацпроекту "Демография"

На Кубани мать и сын разработали мошенническую схему и похитили у государства 30 миллионов

14:31 06.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. На Кубани 49-летняя мать и ее 26-летний сын разработали мошенническую схему и похитили у государства 30 миллионов рублей. Об этом в канале в MAX сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По версии следствия, злоумышленники разработали схему хищения бюджетных средств, предусмотренных в рамках реализации национального проекта "Демография". Аферисты создали кредитный потребительский кооператив и под видом выдачи займов на строительство жилья вводили в заблуждение женщин, имеющих право на получение материнского (семейного) капитала. С ними заключались фиктивные договоры на строительство домов в кооперативе", – написала представитель МВД России.

Получая положенные выплаты, потерпевшие передавали всю сумму сообщникам в качестве оплаты за недвижимость и дополнительные услуги. Однако обязательства по строительству не выполнялись. Потерпевшим признано отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по Краснодарскому краю. Сумма ущерба превысила 30 миллионов рублей, уточнила она.
Уголовное направлено в Первомайский районный суд города Краснодара, где будет рассмотрено по существу.
Ранее сообщалось, что подрядчика строительной фирмы подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Следствие полагает, что он причинил вред крымскому бюджету на 26 миллионов рублей при благоустройстве дворов в Симферополе. Также в Севастополе гендиректору судоремонтной базы предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. В 2019 г. и в 2022 г. с данным предприятием государственным заказчиком были заключены многомиллионные договоры на выполнение работ по обслуживанию и ремонту техники.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сам был жертвой аферистов: в Севастополе поймали пособника мошенников
В Севастополе вынесли приговор 17-летнему курьеру мошенников
Мошенники проникают в дом через умные колонки – как защититься
 
Краснодарский крайИрина ВолкНовостиПроисшествияМошенничество
 
19:22В Севастополе возобновили движение морского транспорта
19:16"Не поймут – получат ответ": Россия сделала странам Прибалтики спецпредупреждение
19:06В Севастополе снова остановили движение морского транспорта
18:55Крым и судьба армянского гения Вардгеса Суренянца
18:28Как в России появился первый трамвай на электрической тяге – инфографика
18:10Симферополь расцветает: город украсили 700 кашпо
17:52В Киеве полностью уничтожена ТЭЦ
17:43В Дагестане машины снесло потоками воды – погибли четыре человека
17:30Работает право сильного: генсек ОДКБ высказался о международном праве
17:16В Симферополе машина насмерть сбила пенсионерку на переходе
17:07На Кубани после ливней с грозами и штормовым ветром ударят морозы
16:57Путин поздравил Маргариту Симоньян с днем рождения
16:46Оценки за поведение в школах – когда введут и как будут оценивать
16:28В Крыму создадут комиссию по развитию искусственного интеллекта
16:15В Симферополе открылась выставка к 80-летию Владимира Жириновского
16:07От ударов ВСУ в марте пострадали 28 медиков
15:57ВСУ ударили по морскому перевалочному комплексу в Новороссийске
15:47Онкобольные в России смогут получить вакцину по полису ОМС
15:35Экс-губернатора Курской области приговорили к 14 годам колонии строгого режима
15:16Иран ударил по американским кораблям с 5000 военных на борту
Лента новостейМолния