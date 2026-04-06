Мать и сын на Кубани похитили 30 миллионов рублей по нацпроекту "Демография"
Мать и сын на Кубани похитили 30 миллионов рублей по нацпроекту "Демография" - РИА Новости Крым, 06.04.2026
Мать и сын на Кубани похитили 30 миллионов рублей по нацпроекту "Демография"
На Кубани 49-летняя мать и ее 26-летний сын разработали мошенническую схему и похитили у государства 30 миллионов рублей. Об этом в канале в MAX сообщила... РИА Новости Крым, 06.04.2026
2026-04-06T14:31
2026-04-06T14:31
2026-04-06T14:31
краснодарский край
ирина волк
новости
происшествия
мошенничество
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. На Кубани 49-летняя мать и ее 26-летний сын разработали мошенническую схему и похитили у государства 30 миллионов рублей. Об этом в канале в MAX сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Получая положенные выплаты, потерпевшие передавали всю сумму сообщникам в качестве оплаты за недвижимость и дополнительные услуги. Однако обязательства по строительству не выполнялись. Потерпевшим признано отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по Краснодарскому краю. Сумма ущерба превысила 30 миллионов рублей, уточнила она.Уголовное направлено в Первомайский районный суд города Краснодара, где будет рассмотрено по существу.Ранее сообщалось, что подрядчика строительной фирмы подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Следствие полагает, что он причинил вред крымскому бюджету на 26 миллионов рублей при благоустройстве дворов в Симферополе. Также в Севастополе гендиректору судоремонтной базы предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. В 2019 г. и в 2022 г. с данным предприятием государственным заказчиком были заключены многомиллионные договоры на выполнение работ по обслуживанию и ремонту техники.
краснодарский край
краснодарский край, ирина волк, новости, происшествия, мошенничество
Мать и сын на Кубани похитили 30 миллионов рублей по нацпроекту "Демография"
На Кубани мать и сын разработали мошенническую схему и похитили у государства 30 миллионов
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. На Кубани 49-летняя мать и ее 26-летний сын разработали мошенническую схему и похитили у государства 30 миллионов рублей. Об этом в канале в MAX сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"По версии следствия, злоумышленники разработали схему хищения бюджетных средств, предусмотренных в рамках реализации национального проекта "Демография". Аферисты создали кредитный потребительский кооператив и под видом выдачи займов на строительство жилья вводили в заблуждение женщин, имеющих право на получение материнского (семейного) капитала. С ними заключались фиктивные договоры на строительство домов в кооперативе", – написала представитель МВД России.
Получая положенные выплаты, потерпевшие передавали всю сумму сообщникам в качестве оплаты за недвижимость и дополнительные услуги. Однако обязательства по строительству не выполнялись. Потерпевшим признано отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по Краснодарскому краю. Сумма ущерба превысила 30 миллионов рублей, уточнила она.
Уголовное направлено в Первомайский районный суд города Краснодара, где будет рассмотрено по существу.
Ранее сообщалось
, что подрядчика строительной фирмы подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Следствие полагает, что он причинил вред крымскому бюджету на 26 миллионов рублей при благоустройстве дворов в Симферополе. Также в Севастополе гендиректору судоремонтной базы предъявлено обвинение в совершении мошенничества
в особо крупном размере. В 2019 г. и в 2022 г. с данным предприятием государственным заказчиком были заключены многомиллионные договоры на выполнение работ по обслуживанию и ремонту техники.
