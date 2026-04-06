Мать и сын на Кубани похитили 30 миллионов рублей по нацпроекту "Демография"

2026-04-06T14:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. На Кубани 49-летняя мать и ее 26-летний сын разработали мошенническую схему и похитили у государства 30 миллионов рублей. Об этом в канале в MAX сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Получая положенные выплаты, потерпевшие передавали всю сумму сообщникам в качестве оплаты за недвижимость и дополнительные услуги. Однако обязательства по строительству не выполнялись. Потерпевшим признано отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по Краснодарскому краю. Сумма ущерба превысила 30 миллионов рублей, уточнила она.Уголовное направлено в Первомайский районный суд города Краснодара, где будет рассмотрено по существу.Ранее сообщалось, что подрядчика строительной фирмы подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Следствие полагает, что он причинил вред крымскому бюджету на 26 миллионов рублей при благоустройстве дворов в Симферополе. Также в Севастополе гендиректору судоремонтной базы предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. В 2019 г. и в 2022 г. с данным предприятием государственным заказчиком были заключены многомиллионные договоры на выполнение работ по обслуживанию и ремонту техники.

