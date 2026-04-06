Ловушка для Трампа: как будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке - РИА Новости Крым, 06.04.2026
Ловушка для Трампа: как будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке
Иран не даст Трампу выбраться из ближневосточной ловушки – политолог

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Иран не даст президенту США Дональду Трампу выбраться из ловушки, в которую угодили Штаты на Ближнем Востоке, и будет его "дожимать". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
Игорь Шатров: как будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке
21:09
"Очевидно, что "по гамбургскому счету" Иран выигрывает. Трамп находится в ловушке, деваться ему некуда. Его ультиматумы – это с одной стороны проявление паники и истерики, которая у него находится уже на серьезном уровне, а с другой стороны, это его последний шанс и последняя попытка соскочить. Иранцы прекрасно понимают, куда залез Трамп, и соскочить из этой ловушки они ему не дадут", – сказал политолог.
По его словам, заявления, которые регулярно делают представители Тегерана, о том, что никаких переговоров не будет до полной победы Ирана, соответствуют той линии, которую власти исламской республики будут проводить в дальнейшем.
"Только наивный человек мог бы сейчас протянуть соломинку Трампу в виде переговоров или перемирия, за которую он мог бы ухватиться. Нет, его будут дожимать", - убежден Манойло.
По мнению эксперта, у главы Белого дома остается только один путь – попытаться победить Иран, начав наземную операцию. Если она будет успешной, для него появится небольшой шанс выкрутиться и заявить о своей победе. В то же время как бы ни развивалась сухопутная операция, она в любом случае будет чревата очень большими потерями для армии США.

"Трамп сейчас в ловушке. Если он некоторое время еще просидит в этом патовом состоянии, то активизируются его враги-демократы, предъявят ему преступления против человечности и военные преступления, вспомнят ему потери. Задача Ирана – просто его потихоньку дожимать. И они его дожмут", заключил Манойло.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
