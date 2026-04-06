Ловушка для Трампа: как будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке - РИА Новости Крым, 06.04.2026

Иран не даст президенту США Дональду Трампу выбраться из ловушки, в которую угодили Штаты на Ближнем Востоке, и будет его "дожимать". Такое мнение в эфире радио

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Иран не даст президенту США Дональду Трампу выбраться из ловушки, в которую угодили Штаты на Ближнем Востоке, и будет его "дожимать". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.По его словам, заявления, которые регулярно делают представители Тегерана, о том, что никаких переговоров не будет до полной победы Ирана, соответствуют той линии, которую власти исламской республики будут проводить в дальнейшем."Только наивный человек мог бы сейчас протянуть соломинку Трампу в виде переговоров или перемирия, за которую он мог бы ухватиться. Нет, его будут дожимать", - убежден Манойло.По мнению эксперта, у главы Белого дома остается только один путь – попытаться победить Иран, начав наземную операцию. Если она будет успешной, для него появится небольшой шанс выкрутиться и заявить о своей победе. В то же время как бы ни развивалась сухопутная операция, она в любом случае будет чревата очень большими потерями для армии США.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шоу без антракта и буфета: эксперт о "бессилии" Трампа с ЗеленскимИран троллит Трампа в ответ на требование открыть Ормузский пролив Голливудские иллюзии: Иран ответил США на угрозы отбросить страну в каменный век

