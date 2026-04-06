Ливни с мокрым снегом и штормовым ветром накроют Крым
В Крыму в ближайшие дни ожидаются сильные дожди, в горах – с мокрым снегом, а также усиление ветра до 22 метров в секунду. Об этом сообщает республиканский... РИА Новости Крым, 06.04.2026
2026-04-06T16:24
В Крыму ожидаются сильные дожди с мокрым снегом и штормовой ветер – МЧС
12:02 06.04.2026 (обновлено: 16:24 06.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие дни ожидаются сильные дожди, в горах – с мокрым снегом, а также усиление ветра до 22 метров в секунду. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.
"В связи с прохождением холодного фронтального раздела 7 и 8 апреля в Крыму ожидаются дожди, в южных и восточных районах сильные, 8 апреля в горах – с мокрым снегом. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 17-22 м/с", – говорится в сообщении.
В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.
В ведомстве напомнили о запрете разводить открытый огонь в условиях ветренной погоды, а также призвали исключить походы в горно-лесную местность, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения.
Крымчанам и гостям полуострова рекомендуется не находиться и не парковать транспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, под линиями электропередачи и деревьями.
Водителям следует быть предельно осторожными на дороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
