Ливни с мокрым снегом и штормовым ветром накроют Крым - РИА Новости Крым, 06.04.2026
Ливни с мокрым снегом и штормовым ветром накроют Крым
В Крыму в ближайшие дни ожидаются сильные дожди, в горах – с мокрым снегом, а также усиление ветра до 22 метров в секунду. Об этом сообщает республиканский... РИА Новости Крым, 06.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие дни ожидаются сильные дожди, в горах – с мокрым снегом, а также усиление ветра до 22 метров в секунду. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.В ведомстве напомнили о запрете разводить открытый огонь в условиях ветренной погоды, а также призвали исключить походы в горно-лесную местность, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения.Крымчанам и гостям полуострова рекомендуется не находиться и не парковать транспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, под линиями электропередачи и деревьями.Водителям следует быть предельно осторожными на дороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
Ливни с мокрым снегом и штормовым ветром накроют Крым

В Крыму ожидаются сильные дожди с мокрым снегом и штормовой ветер – МЧС

12:02 06.04.2026 (обновлено: 16:24 06.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие дни ожидаются сильные дожди, в горах – с мокрым снегом, а также усиление ветра до 22 метров в секунду. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.
"В связи с прохождением холодного фронтального раздела 7 и 8 апреля в Крыму ожидаются дожди, в южных и восточных районах сильные, 8 апреля в горах – с мокрым снегом. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 17-22 м/с", – говорится в сообщении.
В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.
В ведомстве напомнили о запрете разводить открытый огонь в условиях ветренной погоды, а также призвали исключить походы в горно-лесную местность, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения.
Крымчанам и гостям полуострова рекомендуется не находиться и не парковать транспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, под линиями электропередачи и деревьями.
Водителям следует быть предельно осторожными на дороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
