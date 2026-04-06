Крымский мост сейчас - обстановка в понедельник утром - РИА Новости Крым, 06.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Крымский мост открыт для проезда и работает в штатном режиме, очередей с обеих сторон нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в мессенджере Мах.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов объяснил новые ограничения на Крымском мостуНа Крымском мосту строят проезд для детских автобусов и "скорых"На трассе М-4 "Дон" закроют движение для грузовиков более 15 тонн

