Крымчанин снимал военную технику и передавал данные Киеву

2026-04-06T10:18

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Житель Ялты обвиняется в госизмене за съемку на камеру видеонаблюдения военной техники и передачу полученных данных украинским спецслужбам. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма, уточнив, что обвинительное заключение по уголовному делу утверждено.По информации следствия, летом 2024 года мужчина, являясь противником проведения спецоперации на Украине, наладил контакт с украинскими спецслужбами.Противоправные действия ялтинца пресекли сотрудниками Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю. Он обвиняется в государственной измене.Уголовное дело будет направлено в Верховный суд Крыма, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья получила 18 лет колонии за съемку в Крыму военной техники и передачу фото СБУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фотографировал самолеты и колонны: крымчанин ответит за работу на СБУШпионил в Форосе - крымчанин получил срок за госизмену16 лет за 4 тысячи рублей – крымчанин получил срок за работу на СБУ

