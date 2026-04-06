Крымчанин снимал военную технику и передавал данные Киеву
2026-04-06T10:18
10:18 06.04.2026 (обновлено: 10:28 06.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Житель Ялты обвиняется в госизмене за съемку на камеру видеонаблюдения военной техники и передачу полученных данных украинским спецслужбам. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма, уточнив, что обвинительное заключение по уголовному делу утверждено.
По информации следствия, летом 2024 года мужчина, являясь противником проведения спецоперации на Украине, наладил контакт с украинскими спецслужбами.
"По заданию куратора он осуществил запись на камеру видеонаблюдения, установленную в автомобиле, места дислокации личного состава одного из правоохранительных органов. Информацию он отправил представителю иностранного государства в одном из мессенджеров", - уточнили в прокуратуре.
Противоправные действия ялтинца пресекли сотрудниками Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю. Он обвиняется в государственной измене.
Уголовное дело будет направлено в Верховный суд Крыма, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.
Ранее сообщалось
, что жительница Подмосковья получила 18 лет колонии за съемку в Крыму военной техники и передачу фото СБУ.
