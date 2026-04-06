Крымчан ждут длинные выходные на Пасху
Следующий понедельник в Крыму объявлен нерабочим днем в связи с празднованием Пасхи. Таким образом жителей полуострова ожидают трехдневные выходные.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Следующий понедельник в Крыму объявлен нерабочим днем в связи с празднованием Пасхи. Таким образом жителей полуострова ожидают трехдневные выходные.Указом главы Крыма от 12 января 2026 года "О нерабочих праздничных днях на территории Республики Крым" объявлен нерабочим праздничным днем 13 апреля 2026 года – в связи с празднованием Святой Пасхи.Кроме того, крымчанам напомнили, что в республике ежегодно нерабочими днями устанавливают и другие религиозные даты. В 2026 году после Пасхи это будут 29 мая – в связи с празднованием Курбан байрама, 1 июня – в связи с празднованием Святой Троицы.Ранее Минтруд опубликовал календарь праздничных и выходных дней на 2026 год. Так, дважды по три дня россияне будут отдыхать в мае – с 1 по 3 и с 9 по 11. В июне дополнительными выходными сделали дни с 12 по 14 число. Также нерабочий праздничный день – 4 ноября, по случаю Дня народного единства. 31 декабря – нерабочий день.
