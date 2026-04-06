Крымчан ждут длинные выходные на Пасху

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260406/krymchan-zhdut-dlinnye-vykhodnye-na-paskhu-1154930214.html
крым
новости крыма
праздники и памятные даты
пасха
выходной в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/14/1145822121_0:103:1280:823_1920x0_80_0_0_35ca340df1bc0500d2b8571b186913ce.jpg
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/14/1145822121_229:64:1280:853_1920x0_80_0_0_13f76ff56eb3611136d6fdfda6913d58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоКулич и крашенки
Кулич и крашенки
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Следующий понедельник в Крыму объявлен нерабочим днем в связи с празднованием Пасхи. Таким образом жителей полуострова ожидают трехдневные выходные.
Указом главы Крыма от 12 января 2026 года "О нерабочих праздничных днях на территории Республики Крым" объявлен нерабочим праздничным днем 13 апреля 2026 года – в связи с празднованием Святой Пасхи.
Кроме того, крымчанам напомнили, что в республике ежегодно нерабочими днями устанавливают и другие религиозные даты. В 2026 году после Пасхи это будут 29 мая – в связи с празднованием Курбан байрама, 1 июня – в связи с празднованием Святой Троицы.
Ранее Минтруд опубликовал календарь праздничных и выходных дней на 2026 год. Так, дважды по три дня россияне будут отдыхать в мае – с 1 по 3 и с 9 по 11. В июне дополнительными выходными сделали дни с 12 по 14 число. Также нерабочий праздничный день – 4 ноября, по случаю Дня народного единства. 31 декабря – нерабочий день.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

КрымНовости КрымаПраздники и памятные датыПасхаВыходной в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
