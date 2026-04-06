https://crimea.ria.ru/20260406/krymchan-zhdut-dlinnye-vykhodnye-na-paskhu-1154930214.html

Крымчан ждут длинные выходные на Пасху - РИА Новости Крым, 06.04.2026

крым

новости крыма

праздники и памятные даты

пасха

выходной в крыму

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/14/1145822121_0:103:1280:823_1920x0_80_0_0_35ca340df1bc0500d2b8571b186913ce.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Следующий понедельник в Крыму объявлен нерабочим днем в связи с празднованием Пасхи. Таким образом жителей полуострова ожидают трехдневные выходные.Указом главы Крыма от 12 января 2026 года "О нерабочих праздничных днях на территории Республики Крым" объявлен нерабочим праздничным днем 13 апреля 2026 года – в связи с празднованием Святой Пасхи.Кроме того, крымчанам напомнили, что в республике ежегодно нерабочими днями устанавливают и другие религиозные даты. В 2026 году после Пасхи это будут 29 мая – в связи с празднованием Курбан байрама, 1 июня – в связи с празднованием Святой Троицы.Ранее Минтруд опубликовал календарь праздничных и выходных дней на 2026 год. Так, дважды по три дня россияне будут отдыхать в мае – с 1 по 3 и с 9 по 11. В июне дополнительными выходными сделали дни с 12 по 14 число. Также нерабочий праздничный день – 4 ноября, по случаю Дня народного единства. 31 декабря – нерабочий день.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страстная неделя Великого поста: для кого опасны жесткие требованияБлаговещение и Вербное воскресенье: история праздников и традицииПутин установил новый праздник в России

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

