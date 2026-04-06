https://crimea.ria.ru/20260406/krym-popal-v-desyatku-regionov-s-samoy-nizkoy-zarplatoy-v-glubinke-1154928866.html

Крым попал в десятку регионов с самой низкой зарплатой в глубинке

Крым оказался в десятке российских регионов с самым низким уровнем зарплат в провинции. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.

2026-04-06T09:18

зарплата

рейтинг

крым

россия

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/1d/1121009371_0:120:1620:1031_1920x0_80_0_0_f02540ab6b6e3d4c210f0fb2638dbd7e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Крым оказался в десятке российских регионов с самым низким уровнем зарплат в провинции. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.В основе рейтинга лежит соотношение средней заработной платы в небольших и средних населенных пунктах региона к стоимости стандартного набора товаров и услуг в конкретном субъекте. Такой метод позволяет оценить не только уровень номинальных доходов, но и реальную покупательную способность жителей провинции.Средние зарплаты определены на основе официальной муниципальной и региональной статистики по крупным и средним предприятиям за 2025 год с учетом выплаты НДФЛ. Стоимость фиксированного набора товаров и услуг рассчитана в среднем за 12 месяцев 2025 года.Первое место в рейтинге занял Ненецкий автономный округ. Там средней зарплаты в глубинке хватает, чтобы приобрести 5,56 фиксированных набора товаров и услуг. Средняя чистая зарплата (за вычетом НДФЛ) составила здесь в 2025 году 151 тысячу рублей в месяц.На втором месте – Ямало-Ненецкий автономный округ (5,46 стандартных набора на среднюю зарплату в 158 тысяч рублей в месяц), на третьем – Магаданская область (5,46 фиксированных набора товаров и услуг, 180 тысяч рублей в месяц).Как показало исследование, в целом по стране медианное значение соотношения средней зарплаты в провинции и стоимости фиксированного набора товаров и услуг находится по итогам 2025 года на уровне 2,8.Ранее первый замминистра экономического развития Крыма Роман Хитущенко сообщил, что в 2025 году средняя зарплата по Крыму выросла на 17% и составила более 63 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что повлияло на февральскую инфляцию в КрымуНазваны регионы РФ с самыми высокими зарплатами – на каком месте КрымКрым вышел на рекорд по налоговым доходам

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

