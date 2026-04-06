Крым попал в десятку регионов с самой низкой зарплатой в глубинке
Крым попал в десятку регионов РФ с самым низким размером зарплат в провинции
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Крым оказался в десятке российских регионов с самым низким уровнем зарплат в провинции. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.
В основе рейтинга лежит соотношение средней заработной платы в небольших и средних населенных пунктах региона к стоимости стандартного набора товаров и услуг в конкретном субъекте. Такой метод позволяет оценить не только уровень номинальных доходов, но и реальную покупательную способность жителей провинции.
Средние зарплаты определены на основе официальной муниципальной и региональной статистики по крупным и средним предприятиям за 2025 год с учетом выплаты НДФЛ. Стоимость фиксированного набора товаров и услуг рассчитана в среднем за 12 месяцев 2025 года.
Первое место в рейтинге занял Ненецкий автономный округ. Там средней зарплаты в глубинке хватает, чтобы приобрести 5,56 фиксированных набора товаров и услуг. Средняя чистая зарплата (за вычетом НДФЛ) составила здесь в 2025 году 151 тысячу рублей в месяц.
На втором месте – Ямало-Ненецкий автономный округ (5,46 стандартных набора на среднюю зарплату в 158 тысяч рублей в месяц), на третьем – Магаданская область (5,46 фиксированных набора товаров и услуг, 180 тысяч рублей в месяц).
Республика Крым заняла в рейтинге 73-ю строчку. В регионе на среднемесячную зарплату в провинции можно приобрести 2,22 набора товаров и услуг. Замыкают рейтинг Дагестан, Ингушетия и Чечня.
Как показало исследование, в целом по стране медианное значение соотношения средней зарплаты в провинции и стоимости фиксированного набора товаров и услуг находится по итогам 2025 года на уровне 2,8.
Ранее первый замминистра экономического развития Крыма Роман Хитущенко сообщил, что в 2025 году средняя зарплата по Крыму выросла на 17% и составила более 63 тысяч рублей.
