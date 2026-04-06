Когда вступит в силу безвизовый режим между РФ и Саудовской Аравией

Соглашение об отмене виз между Россией и Саудовской Аравией вступит в силу 11 мая, сообщает Министерство иностранных дел РФ. РИА Новости Крым, 06.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Соглашение об отмене виз между Россией и Саудовской Аравией вступит в силу 11 мая, сообщает Министерство иностранных дел РФ.Согласно документу, россияне смогут въезжать и пребывать на территории Саудовской Аравии без виз непрерывно или суммарно не более 90 дней в течение календарного года при условии, что они не будут осуществлять трудовую деятельность, получать образование или проживать на территории Королевства."Российские граждане, направляющиеся в Саудовскую Аравию с упомянутыми целями, а также для совершения хаджа или умры в период хаджа по-прежнему должны получить соответствующую визу", - уточнили в МИД.Аналогичные права при посещении России предоставляются и гражданам Саудовской Аравии.

