Когда вступит в силу безвизовый режим между РФ и Саудовской Аравией - РИА Новости Крым, 06.04.2026
Когда вступит в силу безвизовый режим между РФ и Саудовской Аравией
Когда вступит в силу безвизовый режим между РФ и Саудовской Аравией
Соглашение об отмене виз между Россией и Саудовской Аравией вступит в силу 11 мая, сообщает Министерство иностранных дел РФ. РИА Новости Крым, 06.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Соглашение об отмене виз между Россией и Саудовской Аравией вступит в силу 11 мая, сообщает Министерство иностранных дел РФ.
"11 мая 2026 года вступает в силу соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Саудовская Аравия о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Королевства Саудовская Аравия, подписанное в Эр-Рияде 1 декабря 2025 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Согласно документу, россияне смогут въезжать и пребывать на территории Саудовской Аравии без виз непрерывно или суммарно не более 90 дней в течение календарного года при условии, что они не будут осуществлять трудовую деятельность, получать образование или проживать на территории Королевства.
"Российские граждане, направляющиеся в Саудовскую Аравию с упомянутыми целями, а также для совершения хаджа или умры в период хаджа по-прежнему должны получить соответствующую визу", - уточнили в МИД.
Аналогичные права при посещении России предоставляются и гражданам Саудовской Аравии.
