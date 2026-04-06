Кодеин через аптеки: в Крыму "накрыли" международный канал наркопоставок
Кодеин через аптеки: в Крыму "накрыли" международный канал наркопоставок
Кодеин через аптеки: в Крыму "накрыли" международный канал наркопоставок
Кодеин через аптеки: в Крыму "накрыли" международный канал наркопоставок

В Крыму пресекли международный канал поставок наркотиков из Украины – УФСБ

10:35 06.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Крымские силовики пресекли канал поставки наркотических средств, ввозимых на полуостров из Украины через Польшу и Белоруссию. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и городу Севастополю.
Установлено, что организатором канала является 57-летний житель Симферополя, владеющий сетью аптек на полуострове. Мужчина организовал поставку наркотиков из Украины через Польшу и Белоруссию в РФ с задействованием курьеров, которые использовались "втемную".
"Для сокрытия от таможенных органов при пересечении госграницы таблетки, содержащие наркотическое средство кодеин, были помещены в полимерные емкости из-под спортивного питания", – сказано в сообщении.
Всего из незаконного оборота изъято 3657 таблеток суммарной массой 2,372 килограмма, содержащих в своем составе кодеин массой 0,044 килограмма. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических средств в крупном размере". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет, уточнили силовики.
"В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления и причастных к нему лиц", – добавили в сообщении.
Ранее сообщалось, что более 70 килограммов наркотических веществ пытались ввезти в Россию из Узбекистана. Во время совместных оперативно-профилактических мероприятий сотрудников МВД и Службы госбезопасности Узбекистана, участников международной преступной группировки удалось задержать.
Кодеин – синтетический аналог героина. Кодеин включен в список II "Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ", утвержденный постановлением правительства РФ от 30.06.1998 Nº 681, и отнесен к наркотическим средствам. В РФ с 01.06.2012 запрещена продажа кодеиносодержащих лекарств без рецепта.
