https://crimea.ria.ru/20260406/kodein-cherez-apteki-v-krymu-nakryli-mezhdunarodnyy-kanal-narkopostavok-1154932871.html
Кодеин через аптеки: в Крыму "накрыли" международный канал наркопоставок
Крымские силовики пресекли канал поставки наркотических средств, ввозимых на полуостров из Украины через Польшу и Белоруссию. Об этом сообщили в УФСБ России по... РИА Новости Крым, 06.04.2026
видео
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
новости крыма
крым
наркотики
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/06/1154932511_0:0:1193:671_1920x0_80_0_0_b7d2d13e9c9b36528bc50e1a4a1911c8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Крымские силовики пресекли канал поставки наркотических средств, ввозимых на полуостров из Украины через Польшу и Белоруссию. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и городу Севастополю.Установлено, что организатором канала является 57-летний житель Симферополя, владеющий сетью аптек на полуострове. Мужчина организовал поставку наркотиков из Украины через Польшу и Белоруссию в РФ с задействованием курьеров, которые использовались "втемную".Всего из незаконного оборота изъято 3657 таблеток суммарной массой 2,372 килограмма, содержащих в своем составе кодеин массой 0,044 килограмма. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических средств в крупном размере". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет, уточнили силовики."В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления и причастных к нему лиц", – добавили в сообщении.Ранее сообщалось, что более 70 килограммов наркотических веществ пытались ввезти в Россию из Узбекистана. Во время совместных оперативно-профилактических мероприятий сотрудников МВД и Службы госбезопасности Узбекистана, участников международной преступной группировки удалось задержать.Кодеин – синтетический аналог героина. Кодеин включен в список II "Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ", утвержденный постановлением правительства РФ от 30.06.1998 Nº 681, и отнесен к наркотическим средствам. В РФ с 01.06.2012 запрещена продажа кодеиносодержащих лекарств без рецепта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Анапе мужчина хранил дома 2 килограмма наркотиков – ему грозит пожизненноеПятеро граждан Украины организовали сеть нарколабораторий в ПодмосковьеВ Севастополе силовики обнаружили в такси килограмм наркотиков
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/06/1154932511_148:0:1043:671_1920x0_80_0_0_a469659d17584e1622f95014b41f8c5a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"Для сокрытия от таможенных органов при пересечении госграницы таблетки, содержащие наркотическое средство кодеин, были помещены в полимерные емкости из-под спортивного питания", – сказано в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
