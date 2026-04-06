Киев готовится ужесточить мобилизацию
2026-04-06T10:10
10:10 06.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Киевский режим может ужесточить мобилизацию под предлогом введения фиксированных сроков службы. Об этом пишут украинские СМИ, ссылаясь на интервью уполномоченного по правам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольги Решетиловой.
По словам военного омбудсмена Украины, на данный момент прорабатываются варианты установления четких сроков службы, однако реализовать это без расширения мобилизации невозможно.
"При наличии уклонения, "брони" и коррупционных схем невозможно выстроить ротации. Люди боятся неопределенности. Если сказать, что служба длится два-три года, тогда можно планировать жизнь", - пояснила Решетилова.
При этом ждать популярных решений по данному вопросу не стоит, добавила она.
"Очевидно, они (решения – ред.) будут непопулярны, и общество должно быть к этому готово. Тем, кто убегает от службы уже не один год, это не понравится. Но без этого никак. Нельзя паразитировать бесконечно на одних и тех же людях, их ресурс тоже заканчивается", – отметила украинской военный омбудсмен.
Усиление насильственной мобилизации на Украине встречает все более ожесточенное сопротивление со стороны граждан.
4 апреля в Виннице мужчина ранил ножом двух сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) при попытке его мобилизовать.
2 апреля во Львове сотруднику ТЦК перерезали горло, он скончался. Позже в СМИ появилась информация, что подозреваемый в убийстве военкома задержан. Им оказался инспектор Львовской таможни 1991 года рождения. По данным журналистов, мужчина схватился за нож при попытке спасти своего младшего брата, который попытался убежать, когда их машину остановили сотрудники ТЦК и полиции для проверки документов.
17 марта в Николаеве 33-летний украинец нанес удары ножом в живот и ногу полицейскому и военнослужащему ТЦК.
В феврале в Харькове мужчина ранил ножом двух военкомов при попытке уличной мобилизации. Житель Одессы попытался отпилить себе руку, чтобы избежать мобилизации в ВСУ.
Число только официально зафиксированных нападений на сотрудников ТЦК увеличилось в 70 раз, в действительности таких случаев гораздо больше, заявлял ранее постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в ходе выступления на заседании Постоянного совета организации.
В феврале текущего года начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ – первый замначальника Генштаба Сергей Рудской сообщил, что потери украинской армии с начала специальной военной операции превысили 1,5 миллиона человек.
