Как в России появился первый трамвай на электрической тяге – инфографика

Как в России появился первый трамвай на электрической тяге – инфографика - РИА Новости Крым, 06.04.2026

Как в России появился первый трамвай на электрической тяге – инфографика

Сколько-нибудь современный общественный транспорт впервые появился в Москве только в 1872 году. Это были вагоны, ехавшие по рельсам с помощью лошадей.

2026-04-06T18:28

2026-04-06T18:28

2026-04-06T18:28

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Сколько-нибудь современный общественный транспорт впервые появился в Москве только в 1872 году. Это были вагоны, ехавшие по рельсам с помощью лошадей.В это время шла подготовка к крупной Политехнической выставке и, чтобы не ударить в грязь лицом перед иностранцами, решено было проложить первую линию конки. Железные рельсы соединили Воскресенские ворота со Смоленским вокзалом. Длина дороги составила 4,5 версты (4 км 800 м), уложить ее удалось за месяц. 7 июля 1872 года первая линия конки была открыта. Считалось, что эта дорога будет временной, только на период выставки, но москвичам транспорт пришелся по душе. Уже через 15 лет длина путей выросла в десять раз. Конка просуществовала до 1911 года.К 1890-м годам в Москве стали говорить о возможности замены конок на электрические трамваи. Впервые трамвай на электрической тяге появился в Берлине в 1881 году. А рождению своему он обязан русским и немецким инженерам. Из Берлина новый вид транспорта стал распространяться и по другим странам.В России также озаботились тем, что непрерывно растет пассажиропоток, и сил у лошадей стало не хватать. И 6 апреля 1899 года в первый рейс отправился трамвай на электрической тяге. Билет на весь маршрут стоил 6 копеек. Вагоны курсировали по маршруту с интервалами в 14 минут с 8 утра до 8 вечера.Подробнее – в инфографике РИА Новости Крым.

москва

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

трамвай, история, москва, россия, транспорт