Иран ударил по американским кораблям с 5000 военных на борту

Иран ударил по американским кораблям с 5000 военных на борту - РИА Новости Крым, 06.04.2026

Иран ударил по американским кораблям с 5000 военных на борту

Вертолетоносец и десантный корабль армии США с пятью тысячами моряков и пехотинцев попал под атаку Ирана и отступил вглубь южной части Индийского океана. Об... РИА Новости Крым, 06.04.2026

2026-04-06T15:16

2026-04-06T15:16

2026-04-06T16:09

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Вертолетоносец и десантный корабль армии США с пятью тысячами моряков и пехотинцев попал под атаку Ирана и отступил вглубь южной части Индийского океана. Об этом сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР).Также атакам подверглись совместный центр ОАЭ и Израиля по сборке беспилотников и летательные аппараты на американской базе Али ас-Салем в Кувейте, дополнили в публикации.Накануне иранские военные также сообщали, что поразили базу в ОАЭ, где находились офицеры и инструкторы американской армии. Как минимум 25 человек погибли или пострадали, напомнили в материале.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

иран

ближний восток

сша

новости, иран, обострение между ираном и сша, обострение между израилем и ираном, корпус стражей исламской революции (ксир), ближний восток, сша