Иран ударил по американским кораблям с 5000 военных на борту - РИА Новости Крым, 06.04.2026
Иран ударил по американским кораблям с 5000 военных на борту
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Вертолетоносец и десантный корабль армии США с пятью тысячами моряков и пехотинцев попал под атаку Ирана и отступил вглубь южной части Индийского океана. Об этом сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР).Также атакам подверглись совместный центр ОАЭ и Израиля по сборке беспилотников и летательные аппараты на американской базе Али ас-Салем в Кувейте, дополнили в публикации.Накануне иранские военные также сообщали, что поразили базу в ОАЭ, где находились офицеры и инструкторы американской армии. Как минимум 25 человек погибли или пострадали, напомнили в материале.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иран троллит Трампа в ответ на требование открыть Ормузский проливАЭС "Бушер" попала под обстрел – погиб сотрудникЗеленский хочет получить оружейные комплексы от стран Ближнего Востока
15:16 06.04.2026 (обновлено: 16:09 06.04.2026)
 
"Вертолетоносец и десантный корабль LHA7 армии США с более чем пятью тысячами моряков и пехотинцев подвергся иранской атаке, после которой был вынужден отступить вглубь южной части Индийского океана", – цитирует РИА Новости заявление, опубликованное государственной телерадиокомпанией.
Также атакам подверглись совместный центр ОАЭ и Израиля по сборке беспилотников и летательные аппараты на американской базе Али ас-Салем в Кувейте, дополнили в публикации.
Накануне иранские военные также сообщали, что поразили базу в ОАЭ, где находились офицеры и инструкторы американской армии. Как минимум 25 человек погибли или пострадали, напомнили в материале.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
