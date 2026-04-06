Иран троллит Трампа в ответ на требование открыть Ормузский пролив - РИА Новости Крым, 06.04.2026
Иран троллит Трампа в ответ на требование открыть Ормузский пролив
Иран троллит Трампа в ответ на требование открыть Ормузский пролив
Посольство Ирана в Зимбабве ответило шуткой на призыв президента США Дональда Трампа открыть Ормузский пролив, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 06.04.2026
Иран троллит Трампа в ответ на требование открыть Ормузский пролив

06:51 06.04.2026
 
© NASA Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости. Посольство Ирана в Зимбабве ответило шуткой на призыв президента США Дональда Трампа открыть Ормузский пролив, пишет РИА Новости.
Трамп заявил, что у Ирана осталось двое суток для открытия Ормузского пролива или заключения сделки со Штатами.

"Мы потеряли ключи", - говорится в сообщении иранского посольства в соцсети Х.

В свою очередь посольство Ирана в ЮАР также прокомментировало данное сообщение.
"Тсс... Ключи под цветочным горшком. Но открываем только друзьям", - говорится в сообщении посольства.
Ранее командующий Воздушно-космическими силами КСИР Ирана Маджид Мусави заявил, что слова Трампа о планах отбросить Иран в каменный век – голливудские иллюзии. Государство, которое имеет 250-летнюю историю, недооценивает цивилизацию, которой более шести тысяч лет.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
