Иран троллит Трампа в ответ на требование открыть Ормузский пролив

Иран троллит Трампа в ответ на требование открыть Ормузский пролив - РИА Новости Крым, 06.04.2026

Иран троллит Трампа в ответ на требование открыть Ормузский пролив

Посольство Ирана в Зимбабве ответило шуткой на призыв президента США Дональда Трампа открыть Ормузский пролив, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 06.04.2026

2026-04-06T06:51

2026-04-06T06:51

2026-04-06T06:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости. Посольство Ирана в Зимбабве ответило шуткой на призыв президента США Дональда Трампа открыть Ормузский пролив, пишет РИА Новости.Трамп заявил, что у Ирана осталось двое суток для открытия Ормузского пролива или заключения сделки со Штатами.В свою очередь посольство Ирана в ЮАР также прокомментировало данное сообщение."Тсс... Ключи под цветочным горшком. Но открываем только друзьям", - говорится в сообщении посольства.Ранее командующий Воздушно-космическими силами КСИР Ирана Маджид Мусави заявил, что слова Трампа о планах отбросить Иран в каменный век – голливудские иллюзии. Государство, которое имеет 250-летнюю историю, недооценивает цивилизацию, которой более шести тысяч лет.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

иран

сша

ормузский пролив

иран, обострение между ираном и сша, сша, политика, ормузский пролив, новости