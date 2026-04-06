Рейтинг@Mail.ru
Где чаще всего обитают клещи в Крыму – Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 06.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260406/gde-chasche-vsego-obitayut-kleschi-v-krymu--rospotrebnadzor-1154849325.html
Где чаще всего обитают клещи в Крыму – Роспотребнадзор
роспотребнадзор
клещи
инфекции
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
здоровье
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111467/73/1114677395_0:0:3090:1738_1920x0_80_0_0_d329ccaddea3e8cad640192bbdd88a17.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111467/73/1114677395_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_9b44d6421092dc66f445df2aaa93726c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкКлещи в паразитологической лаборатории. Архивное фото
Клещи в паразитологической лаборатории. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Больше 70 случаев укуса клещей с начала года зарегистрировали на Крымском полуострове. При этом паразитов можно встретить как в черте населенных пунктов, так и за чертой города. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный специалист, эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Лейла Мохова.

Где обитают клещи?

"Сезон уже начался. На сегодняшний день 71 человек обратился по поводу укусов. Уже есть единичные случаи иксодового клещевого боррелиоза. Но эти показатели остаются на уровне среднемноголетних. Чаще всего с членистоногими можно встретиться при посещении лесных и горных массивов", – рассказала гость эфира.
Эксперт подчеркнула, что у клещей нет какой-то конкретной активной зоны обитания в Крыму. На полуострове они живут практически везде. Предсказать, где в "сезон" произойдет "встреча", практически невозможно. Тем не менее, муниципалитеты в границах своей ответственности регулярно проводят обработку от этих паразитов.
"Нашим управлением ежегодно проводится работа с органами исполнительной власти, с хозяйствующими субъектами по вопросу увеличения данных обработок. И эти обработки ежегодно проводятся в местах скопления и пребывания людей", – подчеркнула специалист Роспотребнадзора.
На текущий год традиционно запланированы мероприятия по обработке. В некоторых местах полуострова они уже начались. Всего специалисты обработают более 2,5 тысяч гектаров потенциально опасных участков, рассказала Лейла Мохова.

Кому и как защищаться от паразитов?

Что касается прививок против возможных последствий от укуса клещей, то их можно делать в течение всего года. При этом, подчеркнула эксперт, важно соблюдать карантинный период. Это значит, что после процедуры в течение двух недель не рекомендуется посещать "опасные" территории, в том числе горные и лесные массивы.
"Я считаю, что прививки необходимо делать всем, потому что все мы гуляем, посещаем леса. Это необходимо каждому", – уверяет эксперт отдела эпидемиологического надзора.
При этом, напомнила представитель Роспотребнадзора, чтобы дополнительно обезопасить себя и близких, рекомендуется пользоваться специальными репеллентами.
"Главное, чтобы в их составе были акарицидные, инсектицидные компоненты. Их нужно использовать на открытые участки тела или на одежде", – напомнила Лейла Мохова.
Ранее начальник отдела биологической безопасности и санитарной охраны территории Роспотребнадзора Ольга Скударева заявила, что в России ожидается два пика активности клещей, и первый из них произойдет в мае.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РоспотребнадзорклещиИнфекцииЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдравоохранение в РоссииЗдоровьеНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
