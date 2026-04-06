Где чаще всего обитают клещи в Крыму – Роспотребнадзор

Где чаще всего обитают клещи в Крыму – Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 06.04.2026

Больше 70 случаев укуса клещей с начала года зарегистрировали на Крымском полуострове. При этом паразитов можно встретить как в черте населенных пунктов, так и... РИА Новости Крым, 06.04.2026

2026-04-06T07:17

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Больше 70 случаев укуса клещей с начала года зарегистрировали на Крымском полуострове. При этом паразитов можно встретить как в черте населенных пунктов, так и за чертой города. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный специалист, эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Лейла Мохова.Где обитают клещи?"Сезон уже начался. На сегодняшний день 71 человек обратился по поводу укусов. Уже есть единичные случаи иксодового клещевого боррелиоза. Но эти показатели остаются на уровне среднемноголетних. Чаще всего с членистоногими можно встретиться при посещении лесных и горных массивов", – рассказала гость эфира.Эксперт подчеркнула, что у клещей нет какой-то конкретной активной зоны обитания в Крыму. На полуострове они живут практически везде. Предсказать, где в "сезон" произойдет "встреча", практически невозможно. Тем не менее, муниципалитеты в границах своей ответственности регулярно проводят обработку от этих паразитов.На текущий год традиционно запланированы мероприятия по обработке. В некоторых местах полуострова они уже начались. Всего специалисты обработают более 2,5 тысяч гектаров потенциально опасных участков, рассказала Лейла Мохова.Кому и как защищаться от паразитов?Что касается прививок против возможных последствий от укуса клещей, то их можно делать в течение всего года. При этом, подчеркнула эксперт, важно соблюдать карантинный период. Это значит, что после процедуры в течение двух недель не рекомендуется посещать "опасные" территории, в том числе горные и лесные массивы.При этом, напомнила представитель Роспотребнадзора, чтобы дополнительно обезопасить себя и близких, рекомендуется пользоваться специальными репеллентами."Главное, чтобы в их составе были акарицидные, инсектицидные компоненты. Их нужно использовать на открытые участки тела или на одежде", – напомнила Лейла Мохова.Ранее начальник отдела биологической безопасности и санитарной охраны территории Роспотребнадзора Ольга Скударева заявила, что в России ожидается два пика активности клещей, и первый из них произойдет в мае.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как защитить детей от клещей – советы РоспотребнадзораВ Крыму и на Кубани активизировались клещиРоспотребнадзор опроверг риски весеннего "нашествия комаров"

2026

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

