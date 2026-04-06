ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного чиновника Курской области
2026-04-06T10:09
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Курской области задержан россиянин, который намеревался по заданию военной разведки Украины совершить теракт в отношении высокопоставленного чиновника. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.Проживающий в Курской области уроженец Ладыжина Винницкой области Украины сам установил контакт с Главным управлением разведки министерства обороны Украины. Мужчина вел наблюдение рядом за зданием правительства Курской области, а полученные сведения, фото- и видеозаписи он направлял противнику через мессенджер Telegram.Фигурант задержан "при попытке изъятия из тайника взрывного устройства, оснащенного поражающими элементами", отметили в ФСБ РФ.Ранее в Москве СБУ планировали взорвать высокопоставленного правоохранителя. Преступление готовилось по аналогичной тактике, что и подрыв начальника войск РХБЗ Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Игоря Кириллова - СБУ намеревалась дистанционно подорвать взрывное устройство, заложенное в багажник электроскутера.
10:09 06.04.2026
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудник ФСБ РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Курской области задержан россиянин, который намеревался по заданию военной разведки Украины совершить теракт в отношении высокопоставленного чиновника. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1974 года рождения, планировавшего подготовку террористического акта в отношении одного из высокопоставленных представителей органов власти Курской области", - приводит цитату РИА Новости.
Проживающий в Курской области уроженец Ладыжина Винницкой области Украины сам установил контакт с Главным управлением разведки министерства обороны Украины. Мужчина вел наблюдение рядом за зданием правительства Курской области, а полученные сведения, фото- и видеозаписи он направлял противнику через мессенджер Telegram.
Фигурант задержан "при попытке изъятия из тайника взрывного устройства, оснащенного поражающими элементами", отметили в ФСБ РФ.
Ранее в Москве СБУ планировали взорвать высокопоставленного правоохранителя. Преступление готовилось по аналогичной тактике, что и подрыв начальника войск РХБЗ Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Игоря Кириллова - СБУ намеревалась дистанционно подорвать взрывное устройство, заложенное в багажник электроскутера.
