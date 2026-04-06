ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного чиновника Курской области

В Курской области задержан россиянин, который намеревался по заданию военной разведки Украины совершить теракт в отношении высокопоставленного чиновника.

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Курской области задержан россиянин, который намеревался по заданию военной разведки Украины совершить теракт в отношении высокопоставленного чиновника. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.Проживающий в Курской области уроженец Ладыжина Винницкой области Украины сам установил контакт с Главным управлением разведки министерства обороны Украины. Мужчина вел наблюдение рядом за зданием правительства Курской области, а полученные сведения, фото- и видеозаписи он направлял противнику через мессенджер Telegram.Фигурант задержан "при попытке изъятия из тайника взрывного устройства, оснащенного поражающими элементами", отметили в ФСБ РФ.Ранее в Москве СБУ планировали взорвать высокопоставленного правоохранителя. Преступление готовилось по аналогичной тактике, что и подрыв начальника войск РХБЗ Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Игоря Кириллова - СБУ намеревалась дистанционно подорвать взрывное устройство, заложенное в багажник электроскутера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агент Киева пытался запустить FPV-дроны по аэродрому в Саратовской области16 лет за 4 тысячи рублей – крымчанин получил срок за работу на СБУКуратор СБУ взорвал своего агента при задержании за подготовку теракта

