Рейтинг@Mail.ru
Экс-губернатора Курской области приговорили к 14 годам колонии строгого режима - РИА Новости Крым, 06.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260406/eks-gubernatora-kurskoy-oblasti-prigovorili-k-14-godam-kolonii-strogogo-rezhima-1154952863.html
Экс-губернатора Курской области приговорили к 14 годам колонии строгого режима
2026-04-06T15:35
2026-04-06T15:55
новости
курская область
алексей смирнов
взятка
происшествия
суд
приговор
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/06/1154953401_0:0:1680:944_1920x0_80_0_0_e923afe19213822ac2b4ef963d2b231b.jpg
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/06/1154953401_4:0:1389:1039_1920x0_80_0_0_9a777ad4b80ff3ff1a06780116a27911.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, курская область, алексей смирнов, взятка, происшествия, суд, приговор
Экс-губернатора Курской области приговорили к 14 годам колонии строгого режима

15:35 06.04.2026 (обновлено: 15:55 06.04.2026)
 
© РИА Новости . Алена Солодова / Перейти в фотобанкСуд по делу экс-губернатора Курской области Смирнова
Суд по делу экс-губернатора Курской области Смирнова - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© РИА Новости . Алена Солодова
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова приговорили к 14 годам строгого режима по делу о взятках. Также его оштрафовали на 400 миллионов рублей и конфисковали почти 21 миллион рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда Курска.

"Признать Смирнова Алексея Борисовича виновным <...> и назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы <…> с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 400 миллионов рублей. Взыскать со Смирнова в доход государства 20 миллионов 950 тысяч рублей в счет конфискации денежных средств, полученных им в результате совершения преступлений", – огласила решение судья во время заседания в Ленинском районном суде Курска.

16 апреля минувшего года официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова задержали по делу о хищении одного миллиарда рублей, выделенных на строительство приграничных фортификаций. Позднее Мещанский суд Москвы на два месяца отправил Алексея Смирнова в СИЗО по делу о мошенничестве.
Смирнов возглавлял Курскую область с мая 2024 года – сначала он был исполняющим обязанности главы региона, в сентябре победил на выборах. В декабре он подал в отставку,заявив, что переходит на другую работу.
Алексей Дедов занимал пост вице-губернатора Курской области с 2021 года. В мае 2024-го, после назначения Смирнова врио губернатора, стал временно исполняющим обязанности его первого заместителя, а 8 октября его утвердили в должности. В обязанности Дедова входило курирование вопросов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, а также контроль за тарифами и ценами. Подал в отставку в конце января.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
НовостиКурская областьАлексей СмирновВзяткаПроисшествияСудПриговор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
