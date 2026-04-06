Экс-губернатора Курской области приговорили к 14 годам колонии строгого режима

Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова приговорили к 14 годам строгого режима по делу о взятках. Также его оштрафовали на 400 миллионов рублей и... РИА Новости Крым, 06.04.2026

2026-04-06T15:35

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова приговорили к 14 годам строгого режима по делу о взятках. Также его оштрафовали на 400 миллионов рублей и конфисковали почти 21 миллион рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда Курска.16 апреля минувшего года официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова задержали по делу о хищении одного миллиарда рублей, выделенных на строительство приграничных фортификаций. Позднее Мещанский суд Москвы на два месяца отправил Алексея Смирнова в СИЗО по делу о мошенничестве.Смирнов возглавлял Курскую область с мая 2024 года – сначала он был исполняющим обязанности главы региона, в сентябре победил на выборах. В декабре он подал в отставку,заявив, что переходит на другую работу.Алексей Дедов занимал пост вице-губернатора Курской области с 2021 года. В мае 2024-го, после назначения Смирнова врио губернатора, стал временно исполняющим обязанности его первого заместителя, а 8 октября его утвердили в должности. В обязанности Дедова входило курирование вопросов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, а также контроль за тарифами и ценами. Подал в отставку в конце января.

новости, курская область, алексей смирнов, взятка, происшествия, суд, приговор