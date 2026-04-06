Детский сад получил повреждения после атаки БПЛА на Геленджик
Детский сад пострадал от атаки вражеских беспилотников в Геленджике. Учреждение закрыто на неделю. Также повреждения получили и близлежащие дома – там выбиты...
2026-04-06T11:30
В Геленджике после ночной атаки БПЛА временно не работает детский сад
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Детский сад пострадал от атаки вражеских беспилотников в Геленджике. Учреждение закрыто на неделю. Также повреждения получили и близлежащие дома – там выбиты стекла и дверные рамы, посечены кровли. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
"В Геленджике после ночной атаки беспилотников временно не работает детский сад", – сказано в сообщении.
В оперштабе уточнили, что от падения обломков БПЛА пострадало учреждение в микрорайоне Голубая Бухта. Там выбиты некоторые окна, погнуты железные конструкции прогулочных веранд, побиты козырьки.
Сейчас администрация дошкольного учреждения подсчитывает ущерб. Детский сад закрыт на ближайшую неделю – для проведения аварийно-восстановительных работ. 120 воспитанников при необходимости распределят в близлежащие детские сады Северного микрорайона.
"В Голубой Бухте также пострадал ряд домовладений: выбиты стекла, у некоторых домов частично пострадала кровля, повело рамы дверей. Есть повреждения автомобилей. Сейчас муниципалитет формирует комиссию, которая организует подомовой обход для оценки ущерба", – добавили в сообщении.
Ранее в понедельник сообщалось
, что при атаке беспилотников на Краснодарский край пострадали 10 человек.
Накануне поздно вечером мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что обломки дрона попали в многоквартирный дом,
в расположенной рядом с ним школе развернули пункт временного размещения.
