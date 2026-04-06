Детский сад получил повреждения после атаки БПЛА на Геленджик

Детский сад получил повреждения после атаки БПЛА на Геленджик - РИА Новости Крым, 06.04.2026

Детский сад получил повреждения после атаки БПЛА на Геленджик

Детский сад пострадал от атаки вражеских беспилотников в Геленджике. Учреждение закрыто на неделю. Также повреждения получили и близлежащие дома – там выбиты... РИА Новости Крым, 06.04.2026

2026-04-06T11:30

2026-04-06T11:30

2026-04-06T11:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Детский сад пострадал от атаки вражеских беспилотников в Геленджике. Учреждение закрыто на неделю. Также повреждения получили и близлежащие дома – там выбиты стекла и дверные рамы, посечены кровли. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края."В Геленджике после ночной атаки беспилотников временно не работает детский сад", – сказано в сообщении.В оперштабе уточнили, что от падения обломков БПЛА пострадало учреждение в микрорайоне Голубая Бухта. Там выбиты некоторые окна, погнуты железные конструкции прогулочных веранд, побиты козырьки."В Голубой Бухте также пострадал ряд домовладений: выбиты стекла, у некоторых домов частично пострадала кровля, повело рамы дверей. Есть повреждения автомобилей. Сейчас муниципалитет формирует комиссию, которая организует подомовой обход для оценки ущерба", – добавили в сообщении.Ранее в понедельник сообщалось, что при атаке беспилотников на Краснодарский край пострадали 10 человек.Накануне поздно вечером мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что обломки дрона попали в многоквартирный дом, в расположенной рядом с ним школе развернули пункт временного размещения. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube. Читайте также на РИА Новости Крым:Более 40 горняков оказались под землей после удара по шахте в ЛНРПострадавшие в Таганроге от атак ВСУ находятся в больницеКиев готовится ужесточить мобилизацию

геленджик

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геленджик, атаки всу, краснодарский край, новости, новости сво