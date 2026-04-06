Чартеры в Крым – что изменится в курортной логистике этим летом

Чартеры в Крым – что изменится в курортной логистике этим летом - РИА Новости Крым, 06.04.2026

Чартеры в Крым – что изменится в курортной логистике этим летом

Крупные туроператоры летом 2026 года запустят чартерные рейсы до аэропорта Краснодара с последующей пересадкой туристов на автобусные шаттлы до Крыма. Об этом в РИА Новости Крым, 06.04.2026

2026-04-06T06:32

2026-04-06T06:32

2026-04-06T06:32

сергей маковей

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Крупные туроператоры летом 2026 года запустят чартерные рейсы до аэропорта Краснодара с последующей пересадкой туристов на автобусные шаттлы до Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей.По словам эксперта отрасли, это сократит время пути в Крым гостей из Сибири, Урала и других дальних регионов РФ и позволит туристам из этих регионов достаточно быстро и комфортно передвигаться на полуостров, что особенно важно в условиях загрузки поездов.Кроме того, по словам Маковея, в этом году Крым ожидает увеличения потока туристов на автомобильном транспорте. В частности, россияне стали активнее выбирать маршрут через новые регионы, поскольку эта дорога становится все более комфортной.Логистику в Крым может улучшить дополнительное автобусное и железнодорожное сообщение между полуостровом и Кубанью в формате шаттлов со скидками для самих крымчан и туристов с подтвержденной бронью, выразил мнение председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. В границах полуострова Зотов также предлагает запустить автобусные шаттлы, позволяющие туристам бесплатно добираться от мест приезда до отелей. По мнению эксперта, если перемещение будет удобным, а расходы на него сократятся, многие туристы откажутся от личного транспорта.

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей маковей, мнения, туризм, туризм в крыму, отдых в крыму, крым курортный, курортный сезон, краснодарский край