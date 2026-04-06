Чартеры в Крым – что изменится в курортной логистике этим летом - РИА Новости Крым, 06.04.2026
Чартеры в Крым – что изменится в курортной логистике этим летом
сергей маковей
мнения
туризм
туризм в крыму
отдых в крыму
крым курортный
курортный сезон
краснодарский край
Чартеры в Крым – что изменится в курортной логистике этим летом

06:32 06.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Крупные туроператоры летом 2026 года запустят чартерные рейсы до аэропорта Краснодара с последующей пересадкой туристов на автобусные шаттлы до Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей.

"Крупные туроператоры приняли в этом году решение поставить чартерные программы до аэропорта Краснодара из регионов. То есть раньше у нас летали самолеты в аэропорт Симферополя из различных регионов Российской Федерации. Сейчас это будет аэропорт Краснодара, от которого потом шаттлами наших гостей привезут по совершенно комфортной дороге в Республику Крым на отдых", – рассказал гость эфира.

По словам эксперта отрасли, это сократит время пути в Крым гостей из Сибири, Урала и других дальних регионов РФ и позволит туристам из этих регионов достаточно быстро и комфортно передвигаться на полуостров, что особенно важно в условиях загрузки поездов.
"Есть большой спрос на железнодорожные билеты, наш перевозчик старается расширять географию покрытия тех городов, куда и откуда идут составы. Но нам по-прежнему не хватает таких составов – спрос превышает предложение. Это единственное, что сегодня у нас является проблемой, которую надо решать, но это уже комплексное решение, которое будет найдено со временем", – сказал собеседник.
Кроме того, по словам Маковея, в этом году Крым ожидает увеличения потока туристов на автомобильном транспорте. В частности, россияне стали активнее выбирать маршрут через новые регионы, поскольку эта дорога становится все более комфортной.
Логистику в Крым может улучшить дополнительное автобусное и железнодорожное сообщение между полуостровом и Кубанью в формате шаттлов со скидками для самих крымчан и туристов с подтвержденной бронью, выразил мнение председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. В границах полуострова Зотов также предлагает запустить автобусные шаттлы, позволяющие туристам бесплатно добираться от мест приезда до отелей. По мнению эксперта, если перемещение будет удобным, а расходы на него сократятся, многие туристы откажутся от личного транспорта.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Турпоток в Крым летом 2026 года будет зависеть от множества факторов
Между Севастополем и Питером запускают автобус через новые регионы
Какая дорога в Крым и обратно нужна на Арабатской стрелке – мнение
 
19:06В Севастополе снова остановили движение морского транспорта
18:55Крым и судьба армянского гения Вардгеса Суренянца
18:28Как в России появился первый трамвай на электрической тяге – инфографика
18:10Симферополь расцветает: город украсили 700 кашпо
17:52В Киеве полностью уничтожена ТЭЦ
17:43В Дагестане машины снесло потоками воды – погибли четыре человека
17:30Работает право сильного: генсек ОДКБ высказался о международном праве
17:16В Симферополе машина насмерть сбила пенсионерку на переходе
17:07На Кубани после ливней с грозами и штормовым ветром ударят морозы
16:57Путин поздравил Маргариту Симоньян с днем рождения
16:46Оценки за поведение в школах – когда введут и как будут оценивать
16:28В Крыму создадут комиссию по развитию искусственного интеллекта
16:15В Симферополе открылась выставка к 80-летию Владимира Жириновского
16:07От ударов ВСУ в марте пострадали 28 медиков
15:57ВСУ ударили по морскому перевалочному комплексу в Новороссийске
15:47Онкобольные в России смогут получить вакцину по полису ОМС
15:35Экс-губернатора Курской области приговорили к 14 годам колонии строгого режима
15:16Иран ударил по американским кораблям с 5000 военных на борту
15:10Молодого крымчанина будут судить за убийство и осквернение памятника
15:04Пять беспилотников пытались атаковать Крым
Лента новостейМолния