Более 40 горняков оказались под землей после удара по шахте в ЛНР - РИА Новости Крым, 06.04.2026
Более 40 горняков оказались под землей после удара по шахте в ЛНР
Более 40 горняков оказались под землей после удара по шахте в ЛНР
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ ударили по территории шахты "Белореченская" в Луганской Народной Республике, под землей остался 41 человек. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.По словам главы республики, с горняками уже установлена связь, запас питьевой воды у них есть.Службы предпринимают меры по спасению людей и подключению шахты к электроснабжению.На месте происшествия действия служб координируют первый вице-премьер ЛНР Юрий Говтвин и министр топлива, энергетики и угольной промышленности Константин Роговенко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Более 40 горняков оказались под землей после удара по шахте в ЛНР

08:14 06.04.2026 (обновлено: 14:58 06.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ ударили по территории шахты "Белореченская" в Луганской Народной Республике, под землей остался 41 человек. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Ночью ВСУ ударили по территории шахты "Белореченская", повреждена электроподстанция. Аварийное отключение света застигло 41 работника шахты, сейчас они находятся под землей", - написал Пасечник в своем канале в Мах.
По словам главы республики, с горняками уже установлена связь, запас питьевой воды у них есть.
Службы предпринимают меры по спасению людей и подключению шахты к электроснабжению.
На месте происшествия действия служб координируют первый вице-премьер ЛНР Юрий Говтвин и министр топлива, энергетики и угольной промышленности Константин Роговенко.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
19:06В Севастополе снова остановили движение морского транспорта
18:55Крым и судьба армянского гения Вардгеса Суренянца
18:28Как в России появился первый трамвай на электрической тяге – инфографика
18:10Симферополь расцветает: город украсили 700 кашпо
17:52В Киеве полностью уничтожена ТЭЦ
17:43В Дагестане машины снесло потоками воды – погибли четыре человека
17:30Работает право сильного: генсек ОДКБ высказался о международном праве
17:16В Симферополе машина насмерть сбила пенсионерку на переходе
17:07На Кубани после ливней с грозами и штормовым ветром ударят морозы
16:57Путин поздравил Маргариту Симоньян с днем рождения
16:46Оценки за поведение в школах – когда введут и как будут оценивать
16:28В Крыму создадут комиссию по развитию искусственного интеллекта
16:15В Симферополе открылась выставка к 80-летию Владимира Жириновского
16:07От ударов ВСУ в марте пострадали 28 медиков
15:57ВСУ ударили по морскому перевалочному комплексу в Новороссийске
15:47Онкобольные в России смогут получить вакцину по полису ОМС
15:35Экс-губернатора Курской области приговорили к 14 годам колонии строгого режима
15:16Иран ударил по американским кораблям с 5000 военных на борту
15:10Молодого крымчанина будут судить за убийство и осквернение памятника
15:04Пять беспилотников пытались атаковать Крым
Лента новостейМолния