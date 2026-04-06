Более 40 горняков оказались под землей после удара по шахте в ЛНР

Более 40 горняков оказались под землей после удара по шахте в ЛНР - РИА Новости Крым, 06.04.2026

Более 40 горняков оказались под землей после удара по шахте в ЛНР

Боевики ВСУ ударили по территории шахты "Белореченская" в Луганской Народной Республике, под землей остался 41 человек. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид... РИА Новости Крым, 06.04.2026

2026-04-06T08:14

2026-04-06T08:14

2026-04-06T14:58

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ ударили по территории шахты "Белореченская" в Луганской Народной Республике, под землей остался 41 человек. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.По словам главы республики, с горняками уже установлена связь, запас питьевой воды у них есть.Службы предпринимают меры по спасению людей и подключению шахты к электроснабжению.На месте происшествия действия служб координируют первый вице-премьер ЛНР Юрий Говтвин и министр топлива, энергетики и угольной промышленности Константин Роговенко.

луганская народная республика (лнр)

луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, шахта, атаки всу, обстрелы всу, происшествия, новости