https://crimea.ria.ru/20260406/bolee-40-gornyakov-okazalis-pod-zemley-posle-udara-po-shakhte-v-lnr-1154928701.html
Более 40 горняков оказались под землей после удара по шахте в ЛНР
Боевики ВСУ ударили по территории шахты "Белореченская" в Луганской Народной Республике, под землей остался 41 человек. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид... РИА Новости Крым, 06.04.2026
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
шахта
атаки всу
обстрелы всу
происшествия
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/34/15/341593_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_c7c0171e0b2eaf9b3f277b29d1efdf89.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/34/15/341593_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_56c28acf4b2eded4aaa2becd8da0b3e7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
08:14 06.04.2026 (обновлено: 14:58 06.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ ударили по территории шахты "Белореченская" в Луганской Народной Республике, под землей остался 41 человек. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Ночью ВСУ ударили по территории шахты "Белореченская", повреждена электроподстанция. Аварийное отключение света застигло 41 работника шахты, сейчас они находятся под землей", - написал Пасечник в своем канале в Мах.
По словам главы республики, с горняками уже установлена связь, запас питьевой воды у них есть.
Службы предпринимают меры по спасению людей и подключению шахты к электроснабжению.
На месте происшествия действия служб координируют первый вице-премьер ЛНР Юрий Говтвин и министр топлива, энергетики и угольной промышленности Константин Роговенко.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.