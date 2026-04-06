Атака ВСУ на Кубань: число пострадавших выросло до 10
Число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Кубань выросло до десяти человек
11:15 06.04.2026 (обновлено: 11:23 06.04.2026)
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Число пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на Новороссийск выросло до десяти человек. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
"Число пострадавших из-за атаки БПЛА в Новороссийске увеличилось до 10. Утром в медучреждения Новороссийска обратились еще два человека", - говорится в сообщении.
Все они находятся под пристальным вниманием специалистов, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко уточнил, что в результате атаки повреждения получили 10 многоквартирных и 15 частных домов в Южном и Восточном районах.
"Поручил провести осмотр каждого пострадавшего дома для фиксации всех повреждений. После обследования территорий городские службы совместно с управляющими компаниями приступят к уборке общественных пространств, районные администрации – к подомовым обходам и сбору документов для оформления единовременных выплат", - добавил он.
Ранее в понедельник сообщалось, что при атаке беспилотников на Краснодарский край пострадали восемь человек, включая двух детей. Накануне поздно вечером мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что обломки дрона попали в многоквартирный дом, в расположенной рядом с ним школе развернули пункт временного размещения.
