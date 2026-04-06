Атака ВСУ на Кубань: число пострадавших выросло до 10

Число пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на Новороссийск выросло до десяти человек. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 06.04.2026

2026-04-06T11:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Число пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на Новороссийск выросло до десяти человек. Об этом сообщает оперштаб Кубани.Все они находятся под пристальным вниманием специалистов, им оказывают необходимую медицинскую помощь.Мэр Новороссийска Андрей Кравченко уточнил, что в результате атаки повреждения получили 10 многоквартирных и 15 частных домов в Южном и Восточном районах.Ранее в понедельник сообщалось, что при атаке беспилотников на Краснодарский край пострадали восемь человек, включая двух детей. Накануне поздно вечером мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что обломки дрона попали в многоквартирный дом, в расположенной рядом с ним школе развернули пункт временного размещения.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

