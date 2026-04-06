Атака ВСУ на Кубань - известно о восьми пострадавших - РИА Новости Крым, 06.04.2026
Атака ВСУ на Кубань - известно о восьми пострадавших
При атаке беспилотников на Краснодарский край пострадали восемь человек, включая двух детей. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 06.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. При атаке беспилотников на Краснодарский край пострадали восемь человек, включая двух детей. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Еще два человека в момент атаки находились на трассе между селом Кабардинка и Новороссийском. Все доставлены в больницу, им оказывают необходимую медицинскую помощь. В случае необходимости их доставят санавиацией в Краснодар, уточнил губернатор. Всего в результате атаки беспилотников в Новороссийске повреждены шесть многоквартирных и два частных дома. Обломки беспилотников также обнаружили на территории нескольких предприятий.По инфорамации оперштаба Кубани, в Новороссийске для жителей пострадавших домов Восточного и Южного внутригородских районов развернули пункты временного размещения на базе двух школ. В одном из них разместились два человека.Накануне поздно вечером мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что обломки беспилотника попали в многоквартирный дом, на базе школы развернули пункт временного размещения.
новороссийск, краснодарский край, вениамин кондратьев, атаки всу, новости сво, происшествия
06:05 06.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. При атаке беспилотников на Краснодарский край пострадали восемь человек, включая двух детей. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Наиболее серьезная ситуация в Новороссийске. На данный момент известно о восьми пострадавших. Двое из них дети, проживающие в частном доме, а также один взрослый. Еще трое — жители многоквартирного дома", — написал он в своем канале в Мах.
Еще два человека в момент атаки находились на трассе между селом Кабардинка и Новороссийском. Все доставлены в больницу, им оказывают необходимую медицинскую помощь. В случае необходимости их доставят санавиацией в Краснодар, уточнил губернатор.
Всего в результате атаки беспилотников в Новороссийске повреждены шесть многоквартирных и два частных дома. Обломки беспилотников также обнаружили на территории нескольких предприятий.
По инфорамации оперштаба Кубани, в Новороссийске для жителей пострадавших домов Восточного и Южного внутригородских районов развернули пункты временного размещения на базе двух школ. В одном из них разместились два человека.
Накануне поздно вечером мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что обломки беспилотника попали в многоквартирный дом, на базе школы развернули пункт временного размещения.
