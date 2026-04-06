Атака в Черном море: уничтожены дальнобойная ракета "Нептун" и безэкипажные катера
Подразделения Черноморского флота России уничтожили украинские морские дроны и управляемую дальнобойную ракету "Нептун-МД" в Черном море, сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 06.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Подразделения Черноморского флота России уничтожили украинские морские дроны и управляемую дальнобойную ракету "Нептун-МД" в Черном море, сообщили в Минобороны РФ.Силы российской ПВО за прошедшую ночь ликвидировали 50 украинских беспилотников над четырьмя регионами, Азовским и Черным морями, сообщили утром в понедельник в Минобороны РФ.Как сообщалось, при атаке беспилотников на Краснодарский край пострадали десять человек, включая двоих детей. Повреждены шесть многоквартирных и два частных дома. Обломки беспилотников также обнаружили на территории нескольких предприятий.
12:32 06.04.2026 (обновлено: 12:39 06.04.2026)