Атака в Черном море: уничтожены дальнобойная ракета "Нептун" и безэкипажные катера - РИА Новости Крым, 06.04.2026
Атака в Черном море: уничтожены дальнобойная ракета "Нептун" и безэкипажные катера
Подразделения Черноморского флота России уничтожили украинские морские дроны и управляемую дальнобойную ракету "Нептун-МД" в Черном море, сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 06.04.2026
2026-04-06T12:32
2026-04-06T12:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Подразделения Черноморского флота России уничтожили украинские морские дроны и управляемую дальнобойную ракету "Нептун-МД" в Черном море, сообщили в Минобороны РФ.Силы российской ПВО за прошедшую ночь ликвидировали 50 украинских беспилотников над четырьмя регионами, Азовским и Черным морями, сообщили утром в понедельник в Минобороны РФ.Как сообщалось, при атаке беспилотников на Краснодарский край пострадали десять человек, включая двоих детей. Повреждены шесть многоквартирных и два частных дома. Обломки беспилотников также обнаружили на территории нескольких предприятий.
12:32 06.04.2026 (обновлено: 12:39 06.04.2026)
 
© Министерство обороны РФУничтожение безэкипажных катеров ВСУ
Уничтожение безэкипажных катеров ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Подразделения Черноморского флота России уничтожили украинские морские дроны и управляемую дальнобойную ракету "Нептун-МД" в Черном море, сообщили в Минобороны РФ.
"Силами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря отражена атака безэкипажных катеров. Уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ, а также управляемая ракета большой дальности "Нептун-МД", – говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Силы российской ПВО за прошедшую ночь ликвидировали 50 украинских беспилотников над четырьмя регионами, Азовским и Черным морями, сообщили утром в понедельник в Минобороны РФ.
Как сообщалось, при атаке беспилотников на Краснодарский край пострадали десять человек, включая двоих детей. Повреждены шесть многоквартирных и два частных дома. Обломки беспилотников также обнаружили на территории нескольких предприятий.
