Астронавты "Артемида II" побили рекорд дальности космического полета
21:38 06.04.2026 (обновлено: 21:41 06.04.2026)
© NASA
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Астронавты миссии "Артемида II" установили рекорд дальности полета человека от Земли, установленный в 1970 году. Об этом сообщается на официальном сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
"Экипаж миссии "Артемида II" в составе астронавтов НАСА Рида Уайзмена, Виктора Гловера и Кристины Кох, а также астронавта Канадского космического агентства Джереми Хансена установил рекорд по наибольшему расстоянию от Земли, пройденному в ходе пилотируемой миссии, превзойдя рекорд миссии "Аполлон-13", составлявший 248 655 миль и установленный в 1970 году", – сказано в сообщении.
Кроме того, экипаж получил из центра NASA предположительно самое длинное личное сообщение, когда-либо отправленное в космос в истории человечества, отмечается на сайте.
2 апреля в США впервые с 1972 года успешно запустили к Луне пилотируемый космический корабль с четырьмя астронавтами во главе с Ридом Вайсманом в рамках лунной миссии Artemis II. Экипаж за десять дней совершит облет Луны и вернется на Землю. Это станет первым пилотируемым приближением к Луне более чем за 50 лет и самым дальним космическим путешествием, совершенным человеком. В будущем НАСА планирует совершить еще один испытательный полет, а затем в 2028 году высадить астронавтов на спутник.
Старт лунной миссии "Артемида II" несколько раз переносили из-за технических вопросов. Так, 24 февраля готовый к лунный миссии американский корабль SLS был снят со стартового комплекса и возвращен в сборочный цех во Флориде (США) из-за выявленных проблем с подачей гелия. До этого NASA переносило старт лунной миссии "Артемида II" из-за утечки жидкого водорода в соединительном элементе, используемом для подачи криогенного топлива в основную ступень ракеты.
