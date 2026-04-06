Астронавты "Артемида II" побили рекорд дальности космического полета - РИА Новости Крым, 06.04.2026
Астронавты "Артемида II" побили рекорд дальности космического полета
21:38 06.04.2026 (обновлено: 21:41 06.04.2026)
 
© NASAЭкипаж "Ориона" в миссии "Артемида-2" установил рекорд дальности полета от Земли
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Астронавты миссии "Артемида II" установили рекорд дальности полета человека от Земли, установленный в 1970 году. Об этом сообщается на официальном сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

"Экипаж миссии "Артемида II" в составе астронавтов НАСА Рида Уайзмена, Виктора Гловера и Кристины Кох, а также астронавта Канадского космического агентства Джереми Хансена установил рекорд по наибольшему расстоянию от Земли, пройденному в ходе пилотируемой миссии, превзойдя рекорд миссии "Аполлон-13", составлявший 248 655 миль и установленный в 1970 году", – сказано в сообщении.

Кроме того, экипаж получил из центра NASA предположительно самое длинное личное сообщение, когда-либо отправленное в космос в истории человечества, отмечается на сайте.
2 апреля в США впервые с 1972 года успешно запустили к Луне пилотируемый космический корабль с четырьмя астронавтами во главе с Ридом Вайсманом в рамках лунной миссии Artemis II. Экипаж за десять дней совершит облет Луны и вернется на Землю. Это станет первым пилотируемым приближением к Луне более чем за 50 лет и самым дальним космическим путешествием, совершенным человеком. В будущем НАСА планирует совершить еще один испытательный полет, а затем в 2028 году высадить астронавтов на спутник.
Старт лунной миссии "Артемида II" несколько раз переносили из-за технических вопросов. Так, 24 февраля готовый к лунный миссии американский корабль SLS был снят со стартового комплекса и возвращен в сборочный цех во Флориде (США) из-за выявленных проблем с подачей гелия. До этого NASA переносило старт лунной миссии "Артемида II" из-за утечки жидкого водорода в соединительном элементе, используемом для подачи криогенного топлива в основную ступень ракеты.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Космонавт Шкаплеров рассказал о будущем человечества на Луне
Россия построит электростанцию на Луне
США заявили о планах разместить свое оружие в космосе
 
21:38Астронавты "Артемида II" побили рекорд дальности космического полета
21:28Севастополец выступит на первенстве мира по универсальному бою
21:09Ловушка для Трампа: как будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке
20:56Новый Херсонес приглашает пары на Пасхальный бал
20:42Пауэрлифтеры из Севастополя завоевали золото и серебро на чемпионате России
20:24В Крыму будущих управленцев соберут для спортивных состязаний
20:11В правительстве Севастополя рассказали о ценах на овощи и фрукты
19:54Заявление Трампа о Путине стало официальным признанием о целях НАТО
19:37Режим ЧС в Новороссийске: повреждены около 100 домов
19:22В Севастополе возобновили движение морского транспорта
19:16"Не поймут – получат ответ": Россия сделала странам Прибалтики спецпредупреждение
19:06В Севастополе снова остановили движение морского транспорта
18:55Крым и судьба армянского гения Вардгеса Суренянца
18:28Как в России появился первый трамвай на электрической тяге – инфографика
18:10Симферополь расцветает: город украсили 700 кашпо
17:52В Киеве полностью уничтожена ТЭЦ
17:43В Дагестане машины снесло потоками воды – погибли четыре человека
17:30Работает право сильного: генсек ОДКБ высказался о международном праве
17:16В Симферополе машина насмерть сбила пенсионерку на переходе
17:07На Кубани после ливней с грозами и штормовым ветром ударят морозы
Лента новостейМолния