Какой сегодня праздник: 6 апреля - РИА Новости Крым, 06.04.2026
Какой сегодня праздник: 6 апреля
Какой сегодня праздник: 6 апреля
В этот день в мире празднуют День спорта, в России поздравляют работников следственного аппарата МВД. А еще 6 апреля состоялись первые современные Олимпийские... РИА Новости Крым, 06.04.2026
Какой сегодня праздник: 6 апреля

Что празднуют в России и в мире 6 апреля

00:00 06.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В этот день в мире празднуют День спорта, в России поздравляют работников следственного аппарата МВД. А еще 6 апреля состоялись первые современные Олимпийские игры.

Что празднуют в мире

В 2013 году в этот день Генеральная Ассамблея ОНН учредила Международный день спорта, чтобы укреплять отношения между странами и солидарность в глобальном масштабе.
В России свой праздник отмечают работники следственного аппарата органов внутренних дел. Праздник не имеет официального статуса, однако отмечается ежегодно, поскольку в этот день в 1963 году вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР, передавший право производства предварительного следствия Министерству охраны общественного порядка, позднее переименованному в МВД.

Знаменательные события

В 1814 году французский император Наполеон Бонапарт первый раз отрекся от престола после разгрома его армии в России и победоносного Зарубежного похода русской армии по Европе.
В 1896 году в Афинах состоялись первые современные летние Олимпийские игры, которые стали продолжением традиции древнегреческих олимпиад.
В 1899 году в Москве пустили первый электрический трамвай. До этого ходили конки - вагончики, запряженные лошадьми и передвигающиеся по рельсам.

Кто родился

6 апреля 1483 года родился итальянский художник и архитектор Рафаэль Санти, один из самых ярких представителей искусства эпохи Ренессанса. Он является автором одной из самых узнаваемых картин в истории "Сикстинская Мадонна".
В этот день в 1812 году родился российский писатель и философ Александр Герцен, редактор первой русской революционной газеты "Колокол".
В 1836 году родился известный российских хирург Николай Склифосовский, который впервые в мире применил местную анестезию, а также асептический метод в хирургии.
Также 6 апреля родились участник группы "Иванушки International" Кирилл Андреев, солист группы "Чай вдвоем" Денис Клявер, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала "RT" Маргарита Симоньян.
