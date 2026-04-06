50 беспилотников уничтожены над регионами РФ и Черным и Азовским морями - РИА Новости Крым, 06.04.2026
50 беспилотников уничтожены над регионами РФ и Черным и Азовским морями
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО за прошедшую ночь сбили 50 украинских беспилотников над четырьмя регионами, Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Ростовской областями, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.Как сообщалось, при атаке беспилотников на Краснодарский край пострадали восемь человек, включая двух детей. Повреждены шесть многоквартирных и два частных дома. Обломки беспилотников также обнаружили на территории нескольких предприятий.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО за прошедшую ночь сбили 50 украинских беспилотников над четырьмя регионами, Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 5 апреля до 7.00 мск 6 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Ростовской областями, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.
Как сообщалось, при атаке беспилотников на Краснодарский край пострадали восемь человек, включая двух детей. Повреждены шесть многоквартирных и два частных дома. Обломки беспилотников также обнаружили на территории нескольких предприятий.
Читайте также на РИА Новости Крым:
148 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России за три часа
Севастополь отбил четвертую атаку ВСУ за сутки - что известно о повреждениях
Названа причина гибели сухогруза в Азовском море
 
19:06В Севастополе снова остановили движение морского транспорта
18:55Крым и судьба армянского гения Вардгеса Суренянца
18:28Как в России появился первый трамвай на электрической тяге – инфографика
18:10Симферополь расцветает: город украсили 700 кашпо
17:52В Киеве полностью уничтожена ТЭЦ
17:43В Дагестане машины снесло потоками воды – погибли четыре человека
17:30Работает право сильного: генсек ОДКБ высказался о международном праве
17:16В Симферополе машина насмерть сбила пенсионерку на переходе
17:07На Кубани после ливней с грозами и штормовым ветром ударят морозы
16:57Путин поздравил Маргариту Симоньян с днем рождения
16:46Оценки за поведение в школах – когда введут и как будут оценивать
16:28В Крыму создадут комиссию по развитию искусственного интеллекта
16:15В Симферополе открылась выставка к 80-летию Владимира Жириновского
16:07От ударов ВСУ в марте пострадали 28 медиков
15:57ВСУ ударили по морскому перевалочному комплексу в Новороссийске
15:47Онкобольные в России смогут получить вакцину по полису ОМС
15:35Экс-губернатора Курской области приговорили к 14 годам колонии строгого режима
15:16Иран ударил по американским кораблям с 5000 военных на борту
15:10Молодого крымчанина будут судить за убийство и осквернение памятника
15:04Пять беспилотников пытались атаковать Крым
Лента новостейМолния