50 беспилотников уничтожены над регионами РФ и Черным и Азовским морями
50 беспилотников уничтожены над регионами РФ и Черным и Азовским морями - РИА Новости Крым, 06.04.2026
50 беспилотников уничтожены над регионами РФ и Черным и Азовским морями
Силы российской ПВО за прошедшую ночь сбили 50 украинских беспилотников над четырьмя регионами, Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.04.2026
2026-04-06T07:36
2026-04-06T07:36
2026-04-06T07:36
новости сво
министерство обороны рф
атаки всу
атаки всу на крым
черное море
азовское море
пво
беспилотник (бпла, дрон)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО за прошедшую ночь сбили 50 украинских беспилотников над четырьмя регионами, Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Ростовской областями, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.Как сообщалось, при атаке беспилотников на Краснодарский край пострадали восемь человек, включая двух детей. Повреждены шесть многоквартирных и два частных дома. Обломки беспилотников также обнаружили на территории нескольких предприятий.
черное море
азовское море
новости сво, министерство обороны рф, атаки всу, атаки всу на крым, черное море, азовское море, пво, беспилотник (бпла, дрон)
50 беспилотников уничтожены над регионами РФ и Черным и Азовским морями
За ночь 50 беспилотников уничтожены над регионами РФ и Черным и Азовским морями