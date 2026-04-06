156 заявок о пропавших подростках получил отряд "Поиск Крым" за год
156 заявок о пропавших подростках получил отряд "Поиск Крым" за год
156 заявок о пропавших подростках получил отряд "Поиск Крым" за год
153 подростка из 156 найдены живыми отрядом "Поиск Крым" за год

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Статистику о пропавших несовершеннолетних в Крыму озвучили в эфире радио "Спутник в Крыму" руководитель отряда "Поиск Крым" Иван Зуянов и руководитель направления профилактики данного отряда Елена Зайцева. По данным гостей студии, из полученных 156 заявок 153 человека найдены живыми, трое же, к сожалению, погибли.
С апреля организация является в Крыму представителем Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, сообщил Иван Зуянов.
"За год у нас уже прошло больше 80 бесед с детьми о правилах поведения в городской природной среде, которыми было охвачено порядка 3 000 детей. Прошло несколько родительских собраний и комплексных мероприятий в городских парках и скверах", - рассказала Елена Зайцева.
Есть определенные правила, о которых мы говорим на наших беседах о безопасности, добавила она, которые нужно соблюдать, чтобы не потеряться в городской или природной среде, и те правила, которые нужно соблюдать ребенку, если так получилось, что он потерялся.
"Всегда заряженный телефон с собой, никуда не выходим из дома с незаряженным телефоном, всегда сообщаем взрослым, куда мы идем и на какое время, соблюдаем вот этот временной промежуток, о котором была договоренность. И на дальнее расстояние мы не ходим без взрослых", - озвучила элементарные правила спикер.
Но наибольшая угроза безопасности детей в современном мире считают гости студии - исходит из интернет-пространства.

"Именно из интернета, из социальных сетей, игровых чатов, мессенджеров идет вся угроза для подрастающего поколения - начиная от распространения запрещенных веществ, и заканчивая пропагандой", - обратил внимание Иван Зуянов.

Лига безопасного Интернета — одно из направлений деятельности Национального центра, отметил он. Организация недавно провела круглый стол совместно с министерством образования, представителями полиции, Центром противодействия экстремизму и т.д. На мероприятии, по словам Зуянова, стартовал месячник безопасного интернета.
"В рамках месячника к нам приехали представители из Москвы, были проведены беседы и родительские собрания в разных школах полуострова - в Джанкое, Бахчисарайском Симферопольском районах", - подчеркнул он.
Представители отряда "Поиск Крым" стараются охватить профилактическими лекциями как можно большее количество людей.
"Это все работает. Мы надеемся, что чем больше этого будет и чем больше об этом будем говорить мы, полиция, Дом молодежи, учителя, это все хорошо, но еще важно все это проговаривать на уровне семьи, поэтому большая часть бесед направлена в том числе и на родителей", - пояснил руководитель отряда.
Иван Зуянов обратил внимание слушателей на то, что сейчас против нашей страны и нашего подрастающего поколения работают целые команды профессионалов, в составе которых есть и опытные психологи.
"Все это прорабатывается целенаправленно, чтобы именно внедряться в умы наших подростков. И здесь самоуверенность не прокатит, здесь нужно знать на что обращать внимание и знать, на что не попасться", - подчеркнул он.
