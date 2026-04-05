https://crimea.ria.ru/20260405/zhenschina-pogibla-pri-opolzne-v-dagestane-1154921174.html
Женщина погибла при оползне в Дагестане
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/05/1154921250_0:26:404:253_1920x0_80_0_0_ae16dcab7cf35b0e1afd125abfe5bb08.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/05/1154921250_17:0:388:278_1920x0_80_0_0_062f8c9eea925c69c5639137d7fb45f7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Женщина погибла при оползне в Дагестане
18:49 05.04.2026 (обновлено: 21:42 05.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Тело женщины обнаружили после оползня в селе Кирки в Дагестане, еще один мужчина пострадал, сообщили РИА Новости в администрация Кайтагского района.
Ранее глава Кайтагского района Запир Гасанов сообщил, что один дом полностью разрушен в селе Кирки из-за оползня, один человек числился пропавшим без вести.
"В селе Кирки в результате оползня пострадали два человека - женщина и мужчина. Женщина погибла, ее тело обнаружено", - сказала собеседница агентства.
"Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины в селе Кирки Кайтагского района, где в результате оползневых процессов произошло разрушение жилого дома, по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.