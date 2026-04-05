Женщина погибла при оползне в Дагестане - РИА Новости Крым, 05.04.2026
Женщина погибла при оползне в Дагестане
2026-04-05T18:49
2026-04-05T21:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Тело женщины обнаружили после оползня в селе Кирки в Дагестане, еще один мужчина пострадал, сообщили РИА Новости в администрация Кайтагского района.Ранее глава Кайтагского района Запир Гасанов сообщил, что один дом полностью разрушен в селе Кирки из-за оползня, один человек числился пропавшим без вести."Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины в селе Кирки Кайтагского района, где в результате оползневых процессов произошло разрушение жилого дома, по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
18:49 05.04.2026 (обновлено: 21:42 05.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Тело женщины обнаружили после оползня в селе Кирки в Дагестане, еще один мужчина пострадал, сообщили РИА Новости в администрация Кайтагского района.
Ранее глава Кайтагского района Запир Гасанов сообщил, что один дом полностью разрушен в селе Кирки из-за оползня, один человек числился пропавшим без вести.
"В селе Кирки в результате оползня пострадали два человека - женщина и мужчина. Женщина погибла, ее тело обнаружено", - сказала собеседница агентства.
"Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины в селе Кирки Кайтагского района, где в результате оползневых процессов произошло разрушение жилого дома, по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
