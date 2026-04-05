https://crimea.ria.ru/20260405/zhenschina-pogibla-pri-opolzne-v-dagestane-1154921174.html

Женщина погибла при оползне в Дагестане

Тело женщины обнаружили после оползня в селе Кирки в Дагестане, еще один мужчина пострадал, сообщили РИА Новости в администрация Кайтагского района. РИА Новости Крым, 05.04.2026

2026-04-05T18:49

наводнение

дагестан

новости

происшествия

наводнение в дагестане в апреле 2026 года

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/05/1154921250_0:26:404:253_1920x0_80_0_0_ae16dcab7cf35b0e1afd125abfe5bb08.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Тело женщины обнаружили после оползня в селе Кирки в Дагестане, еще один мужчина пострадал, сообщили РИА Новости в администрация Кайтагского района.Ранее глава Кайтагского района Запир Гасанов сообщил, что один дом полностью разрушен в селе Кирки из-за оползня, один человек числился пропавшим без вести."Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины в селе Кирки Кайтагского района, где в результате оползневых процессов произошло разрушение жилого дома, по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

