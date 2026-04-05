Взрывчатка под газопроводом между Венгрией и Сербией – производства США

2026-04-05T22:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Взрывчатка, найденная в Сербии около газопровода, ведущего в Венгрию, была производства США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Военного агентства безопасности (ВБА, контрразведка) генерала подполковника Джуро Йованича. "Здесь можете видеть взрывчатку, герметично упакованную и закрытую, можете видеть капсюль-детонаторы, отдельно подготовленные для транспортировки, как и другое оборудование, и инструменты для подготовки взрывчатки и проведения диверсии. Открою вам деталь расследования - по маркировке на взрывчатке видно, что она произведена в США", - сказал генерал-подполковник Йованич на брифинге и продемонстрировал фотографии. При этом директор ВБА особо подчеркнул, что информация о том, кто является производителем взрывчатки "вовсе не означает, что он является и заказчиком и исполнителем диверсии". Ранее он сообщил, что подозреваемый - из числа мигрантов с военной подготовкой и что он "точно будет задержан", это вопрос времени. Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил премьеру Венгрии Виктору Орбану об обнаружении взрывчатки рядом с трубопроводом между странами, по которому поставляют российский газ. Орбан созвал совет обороны страны, а глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что прмия возьмет под охрану участок газопровода "Турецкий поток" на территории Венгрии от Сербии до Словакии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

