Вучич сообщил Орбану об обнаружении бомбы у газопровода из Сербии в Венгрию - РИА Новости Крым, 05.04.2026

Президент Сербии Александр Вучич сообщил премьеру Венгрии Виктору Орбану об обнаружении взрывчатки рядом с трубопроводом между странами, по которому поставляют... РИА Новости Крым, 05.04.2026

2026-04-05T11:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости Крым. Президент Сербии Александр Вучич сообщил премьеру Венгрии Виктору Орбану об обнаружении взрывчатки рядом с трубопроводом между странами, по которому поставляют российский газ.По словам Вучич, ее обнаружили в автономном крае Воеводина на севере страны вблизи магистрали, которая доставляет газ из "Турецкого потока" в Сербию и Венгрию. Как пишут местные СМИ, взрывчатка лежала в двух больших рюкзаках.Вучич ранее отмечал, что вооруженные силы будут охранять главную компрессорную станцию (КС) магистрального газопровода в поселке Жабари в центральной части страны из-за угроз безопасности.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

