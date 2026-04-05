Вучич сообщил Орбану об обнаружении бомбы у газопровода из Сербии в Венгрию - РИА Новости Крым, 05.04.2026
Вучич сообщил Орбану об обнаружении бомбы у газопровода из Сербии в Венгрию
Вучич сообщил Орбану об обнаружении бомбы у газопровода из Сербии в Венгрию
2026-04-05T11:31
2026-04-05T11:49
Вучич сообщил Орбану об обнаружении бомбы у газопровода из Сербии в Венгрию

11:31 05.04.2026 (обновлено: 11:49 05.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости Крым. Президент Сербии Александр Вучич сообщил премьеру Венгрии Виктору Орбану об обнаружении взрывчатки рядом с трубопроводом между странами, по которому поставляют российский газ.

"Я только что закончил телефонный разговор с премьером Виктором Орбаном, которого ознакомил с первыми результатами расследования наших военно-полицейских органов в связи с угрозами критической газовой инфраструктуре, которая связывает Сербию и Венгрию. Наши подразделения нашли взрывчатку большой разрушительной мощи и детонаторы", — написал он в Instagram*.

По словам Вучич, ее обнаружили в автономном крае Воеводина на севере страны вблизи магистрали, которая доставляет газ из "Турецкого потока" в Сербию и Венгрию. Как пишут местные СМИ, взрывчатка лежала в двух больших рюкзаках.
Вучич ранее отмечал, что вооруженные силы будут охранять главную компрессорную станцию (КС) магистрального газопровода в поселке Жабари в центральной части страны из-за угроз безопасности.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
