Власти поздравили крымчан с Вербным воскресеньем - РИА Новости Крым, 05.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. В один из главных православных праздников власти Крыма поздравили его жителей и гостей со Входом Господним в Иерусалим Вербным воскресеньем."Сегодняшний праздник связан с торжественным событием, но по сути своей — с трагическими обстоятельствами. Ведь пройдет совсем немного времени, и Господь будет распят. А те люди, которые радостно встречали Спасителя, потребуют Его казни. Но мы радуемся, потому что знаем - за крестной смертью последовало Воскресение Христово. Мы освящаем веточки вербы, символизирующие пальмовые ветви, приносим их в наши дома", - написал у себя в социальных сетях глава Крыма Сергей Аксенов и пожелал всем верующим достойно провести Страстную неделю.В свою очередь председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов также напомнил, что день входа Господня в Иерусалим символизирует не только торжественную встречу Спасителя жителями Иерусалима, но и начало Страстной недели — наиболее строгого периода Великого поста."Совсем скоро мы встретим Светлое Христово Воскресение — долгожданный, радостный праздник, олицетворяющий триумф жизни и добра. Пусть вера наполняет наши сердца теплом, надеждой и радостью, придает сил достойно пройти через все испытания!", - написал он.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пожелал, чтобы веточки вербы в домах напомнили о силе надежды и настоящей любви.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вербное воскресенье – инфографикаАллергики в Вербное воскресенье могут заменить вербу пальмовой ветвьюВербное воскресенье у православных христиан

