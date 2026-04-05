Рейтинг@Mail.ru
Власти поздравили крымчан с Вербным воскресеньем - РИА Новости Крым, 05.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260405/vlasti-pozdravili-krymchan-s-verbnym-voskresenem-1154912349.html
Власти поздравили крымчан с Вербным воскресеньем
2026-04-05T10:35
2026-04-05T10:35
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145637520_0:266:2560:1706_1920x0_80_0_0_32079239068fb887672ed35246f9c401.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. В один из главных православных праздников власти Крыма поздравили его жителей и гостей со Входом Господним в Иерусалим Вербным воскресеньем."Сегодняшний праздник связан с торжественным событием, но по сути своей — с трагическими обстоятельствами. Ведь пройдет совсем немного времени, и Господь будет распят. А те люди, которые радостно встречали Спасителя, потребуют Его казни. Но мы радуемся, потому что знаем - за крестной смертью последовало Воскресение Христово. Мы освящаем веточки вербы, символизирующие пальмовые ветви, приносим их в наши дома", - написал у себя в социальных сетях глава Крыма Сергей Аксенов и пожелал всем верующим достойно провести Страстную неделю.В свою очередь председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов также напомнил, что день входа Господня в Иерусалим символизирует не только торжественную встречу Спасителя жителями Иерусалима, но и начало Страстной недели — наиболее строгого периода Великого поста."Совсем скоро мы встретим Светлое Христово Воскресение — долгожданный, радостный праздник, олицетворяющий триумф жизни и добра. Пусть вера наполняет наши сердца теплом, надеждой и радостью, придает сил достойно пройти через все испытания!", - написал он.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пожелал, чтобы веточки вербы в домах напомнили о силе надежды и настоящей любви.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вербное воскресенье – инфографикаАллергики в Вербное воскресенье могут заменить вербу пальмовой ветвьюВербное воскресенье у православных христиан
https://crimea.ria.ru/20260405/verbnoe-voskresene--infografika-1154883593.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145637520_0:0:2275:1706_1920x0_80_0_0_f64633dec66b87638f1db1d43f7e4340.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
10:35 05.04.2026
 
© РИА Новости КрымВербное воскресенье в Симферополе
Вербное воскресенье в Симферополе - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
Патриаршее служение в канун празднования Входа Господня в Иерусалим - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
Вчера, 09:15
Вербное воскресенье – инфографика
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Вербное воскресенье – инфографика
Аллергики в Вербное воскресенье могут заменить вербу пальмовой ветвью
Вербное воскресенье у православных христиан
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:15Атака ВСУ на Кубань: число пострадавших выросло до 10
11:07В России ФАС проверит цены на яйца и молоко в преддверии Пасхи
10:56В Севастополе возобновили движение катеров
10:49Когда вступит в силу безвизовый режим между РФ и Саудовской Аравией
10:42Новости Севастополя: громко по всему побережью
10:35Кодеин через аптеки: в Крыму "накрыли" международный канал наркопоставок
10:18Крымчанин снимал военную технику и передавал данные Киеву
10:10Киев готовится ужесточить мобилизацию
10:09ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного чиновника Курской области
10:02При крушении Ан-26 в Крыму погиб командующий авиацией Северного флота
09:59Крымчан ждут длинные выходные на Пасху
09:51Рейд в Севастополе закрыт
09:46Стрельба на востоке Крыма - в чем причина
09:38В Крыму садоводы получат свыше 361 миллиона рублей
09:33В ДТП в Крыму погибли три человека и 25 получили травмы
09:22Пророк российской политики: сбывшиеся предсказания Жириновского 3:30
09:18Крым попал в десятку регионов с самой низкой зарплатой в глубинке
09:10Крымский мост сейчас - обстановка в понедельник утром
09:03Министр одного из регионов РФ задержан за взятку в 10 млн рублей
08:55Страстная неделя Великого поста: для кого опасны жесткие требования
Лента новостейМолния