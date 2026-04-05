В Севастополе осколки дрона повредили линию электропередачи - где нет света - РИА Новости Крым, 05.04.2026
В Севастополе осколки дрона повредили линию электропередачи - где нет света
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. В результате падения осколков от сбитого БПЛА повреждена одна из воздушных линий электропередачи. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В воскресенье в Севастополе трижды объявляли воздушную тревогу, сбито 8 воздушных целей.
В Севастополе осколки дрона повредили линию электропередачи - где нет света

15:44 05.04.2026 (обновлено: 15:49 05.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. В результате падения осколков от сбитого БПЛА повреждена одна из воздушных линий электропередачи. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Отключены от электроснабжения Любимовка, Поворотное, Фруктовое, Дальнее, Мекензиевы горы, частный сектор по ул. Богданова. Энергетики займутся восстановлением линии после окончания воздушной тревоги. Спасибо за понимание!", - написал он в соцсетях.
В воскресенье в Севастополе трижды объявляли воздушную тревогу, сбито 8 воздушных целей.
