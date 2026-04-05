В Махачкале из-за потопа рухнул дом - из соседней семиэтажки эвакуируют людей - РИА Новости Крым, 05.04.2026

Трехэтажный дом в Махачкале обрушился из-за подмытия грунта под ним из-за ливня. У второго рядом стоящего дома также размывает фундамент, сообщает РТ. Дома... РИА Новости Крым, 05.04.2026

2026-04-05T14:35

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Трехэтажный дом в Махачкале обрушился из-за подмытия грунта под ним из-за ливня. У второго рядом стоящего дома также размывает фундамент, сообщает РТ. Дома стоят в устье реки.Агентство передает, что внутри упавшего дома в Махачкале дома были люди. Их спасают сотрудники МЧС и передают медикам.Со ссылкой на очевидцев РТ сообщает, что из второго дома эвакуировали всех жильцов, в том числе много детей.В администрации города Махачкалы уточнили, что эвакуацию людей количеством 300 человек произвели из четырех многоквартирных домов.Уточняется, что часть жителей будет размещена в пунктах временного размещения, где им окажут необходимую помощь и поддержку, остальные временно разместятся у родственников.Ситуацию в республике Дагестан осложнили новые дожди, шедшие всю ночь воскресенья. Из-за подтоплений железнодорожного полотна задерживаются пригородные поезда. Возможны также задержки поездов из Москвы и в обратном направлении.Из-за дождя аварийные отключении электроснабжения произошли в 139 населенных пунктах в 14 муниципальных районах. Более 50 сел Чародинского района остались без транспортного сообщения из-за камнепада на дороге.Как сообщалось ранее, в конце марта в Дагестане выпало рекордное количество осадков, произошли подтопления. В пяти городах и трех районах региона был введен режим чрезвычайной ситуации. В зоне ЧС Дагестана начали экстренную вакцинацию жителей против вирусного гепатита типа А из-за риска вспышки инфекции после наводнения.

