В Махачкале из-за потопа рухнул дом - из соседней семиэтажки эвакуируют людей
В Махачкале из-за потопа рухнул дом - из соседней семиэтажки эвакуируют людей - РИА Новости Крым, 05.04.2026
В Махачкале из-за потопа рухнул дом - из соседней семиэтажки эвакуируют людей
Трехэтажный дом в Махачкале обрушился из-за подмытия грунта под ним из-за ливня. У второго рядом стоящего дома также размывает фундамент, сообщает РТ. Дома... РИА Новости Крым, 05.04.2026
2026-04-05T14:35
2026-04-05T14:35
2026-04-05T21:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Трехэтажный дом в Махачкале обрушился из-за подмытия грунта под ним из-за ливня. У второго рядом стоящего дома также размывает фундамент, сообщает РТ. Дома стоят в устье реки.Агентство передает, что внутри упавшего дома в Махачкале дома были люди. Их спасают сотрудники МЧС и передают медикам.Со ссылкой на очевидцев РТ сообщает, что из второго дома эвакуировали всех жильцов, в том числе много детей.В администрации города Махачкалы уточнили, что эвакуацию людей количеством 300 человек произвели из четырех многоквартирных домов.Уточняется, что часть жителей будет размещена в пунктах временного размещения, где им окажут необходимую помощь и поддержку, остальные временно разместятся у родственников.Ситуацию в республике Дагестан осложнили новые дожди, шедшие всю ночь воскресенья. Из-за подтоплений железнодорожного полотна задерживаются пригородные поезда. Возможны также задержки поездов из Москвы и в обратном направлении.Из-за дождя аварийные отключении электроснабжения произошли в 139 населенных пунктах в 14 муниципальных районах. Более 50 сел Чародинского района остались без транспортного сообщения из-за камнепада на дороге.Как сообщалось ранее, в конце марта в Дагестане выпало рекордное количество осадков, произошли подтопления. В пяти городах и трех районах региона был введен режим чрезвычайной ситуации. В зоне ЧС Дагестана начали экстренную вакцинацию жителей против вирусного гепатита типа А из-за риска вспышки инфекции после наводнения.Все о ситуации с наводнением в Дагестане читайте по ссылке >>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
дагестан
махачкала
прокуратура республики дагестан, дагестан, махачкала, погода, подтопления, наводнение, новости, происшествия, наводнение в дагестане в апреле 2026 года
В Махачкале из-за потопа рухнул дом - из соседней семиэтажки эвакуируют людей
В Махачкале из-за потопа рухнул многоквартирный дом
14:35 05.04.2026 (обновлено: 21:47 05.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Трехэтажный дом в Махачкале обрушился из-за подмытия грунта под ним из-за ливня. У второго рядом стоящего дома также размывает фундамент, сообщает РТ. Дома стоят в устье реки.
Агентство передает, что внутри упавшего дома в Махачкале дома были люди. Их спасают сотрудники МЧС и передают медикам.
Со ссылкой на очевидцев РТ сообщает, что из второго дома эвакуировали всех жильцов, в том числе много детей.
В администрации города Махачкалы уточнили, что эвакуацию людей количеством 300 человек произвели из четырех многоквартирных домов.
"На улице Айвазовского оцеплены четыре многоквартирных дома, в которых сохраняется потенциальная опасность. В указанных зданиях расположено более 100 квартир. В настоящее время эвакуировано около 300 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале
городской администрации.
Уточняется, что часть жителей будет размещена в пунктах временного размещения, где им окажут необходимую помощь и поддержку, остальные временно разместятся у родственников.
Ситуацию в республике Дагестан осложнили новые дожди, шедшие всю ночь воскресенья. Из-за подтоплений железнодорожного полотна задерживаются пригородные поезда. Возможны также задержки поездов из Москвы и в обратном направлении.
Из-за дождя аварийные отключении электроснабжения произошли в 139 населенных пунктах в 14 муниципальных районах. Более 50 сел Чародинского района остались без транспортного сообщения из-за камнепада на дороге.
Как сообщалось ранее, в конце марта в Дагестане выпало рекордное количество осадков, произошли подтопления. В пяти городах и трех районах региона был введен режим чрезвычайной ситуации. В зоне ЧС Дагестана начали экстренную вакцинацию жителей против вирусного гепатита типа А из-за риска вспышки инфекции после наводнения.
Все о ситуации с наводнением в Дагестане читайте по ссылке >>>