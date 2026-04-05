В Крыму за неделю родились три двойни – две из них королевские
2026-04-05T19:31
Три двойни родились за неделю в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. За неделю в Крыму родились три двойни, причем две из них – так называемые королевские, когда на свет одновременно появляются мальчик и девочка.
"В Крыму также зарегистрировали три двойни: Марк и Гордей в Евпатории, а также две "королевские" двойни в Симферополе – Максим и Милана, Кязим и Эзель", - сообщили в министерстве юстиции Республики Крым.
Также в минюсте Республики рассказал о том, какие имена родители дали детям. Причем интересные наречения пришлись почти на половину регистраций рождений.
"Среди популярных имен по-прежнему лидировали Артем, Амир, Михаил, Александр, Рамазан, София, Полина, Алиса, Мия, Дарина, Ясмина. А вот в списке самых редких Департамент ЗАГС отметил наречения Арион и Теселя", - говорится в сообщении пресс-службы минюста.
Также в свидетельствах о рождении встречались такие редкие имена как Агния, Севгиль, Арес, Зудие, Иулита, Ива, Эсмеральда, Данислав, Любовь, Лолита, Румейса, Энисе, Эрфан, Арам, Миран, Адриана, Женевьева, Юстина и другие.
