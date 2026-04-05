В Крыму за неделю родились три двойни – две из них королевские

В Крыму за неделю родились три двойни – две из них королевские - РИА Новости Крым, 05.04.2026

В Крыму за неделю родились три двойни – две из них королевские

За неделю в Крыму родились три двойни, причем две из них – так называемые королевские, когда на свет одновременно появляются мальчик и девочка. РИА Новости Крым, 05.04.2026

2026-04-05T19:31

2026-04-05T19:31

2026-04-05T19:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. За неделю в Крыму родились три двойни, причем две из них – так называемые королевские, когда на свет одновременно появляются мальчик и девочка.Также в минюсте Республики рассказал о том, какие имена родители дали детям. Причем интересные наречения пришлись почти на половину регистраций рождений."Среди популярных имен по-прежнему лидировали Артем, Амир, Михаил, Александр, Рамазан, София, Полина, Алиса, Мия, Дарина, Ясмина. А вот в списке самых редких Департамент ЗАГС отметил наречения Арион и Теселя", - говорится в сообщении пресс-службы минюста.Также в свидетельствах о рождении встречались такие редкие имена как Агния, Севгиль, Арес, Зудие, Иулита, Ива, Эсмеральда, Данислав, Любовь, Лолита, Румейса, Энисе, Эрфан, Арам, Миран, Адриана, Женевьева, Юстина и другие.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, статистика, семья, рождаемость, общество