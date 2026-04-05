В Калининграде огонь охватил три этажа торгового центра - что известно
Торговый центр "Гигант" загорелся в Калининграде, горит фасад здания, идет эвакуация, предварительно, пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 05.04.2026
16:01 05.04.2026 (обновлено: 16:10 05.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Торговый центр "Гигант" загорелся в Калининграде, горит фасад здания, идет эвакуация, предварительно, пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
"Горит фасад торгового центра "Гигант" на площади 500 квадратных метров, сейчас проходит разведка и эвакуация, предварительно, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.
Затем стало известно, что площадь пожара увеличилась до 1000 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.
"Площадь пожара в торговом центре в Калининграде увеличилась до 1000 квадратных метров. Огонь распространился по обшивке фасада здания и перекинулся на припаркованные рядом автомобили", - говорится в сообщении.
Уточняется, что тушение осложняет высокая пожарная нагрузка, внутри горючие материалы.
"К ликвидации привлечены 75 человек и 15 единиц техники", - добавили в ведомстве.
