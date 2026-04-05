https://crimea.ria.ru/20260405/v-dagestane-spasli-iz-reki-semerykh-chelovek---sredi-nikh-beremennaya-zhenschina-1154924514.html

В Дагестане спасли из реки семерых человек - среди них беременная женщина

2026-04-05T22:43

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/05/1154924615_0:59:1453:876_1920x0_80_0_0_7bb2f6df032afbbf7cdd0f733194dfbd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Семь человек, которых унесло течением реки, спасли в Дербентском районе Дагестана, среди них беременная женщина и ребенок, сообщил РИА Новости руководитель Центра управления регионом в республике Исрафил Исрафилов.В воскресенье сильное течение смыло несколько автомобилей на трассе между поселками Мамедкала и Геджух.По его словам, ЦУР и главное управление МЧС по Дагестану координируют спасательные действия, активно в спасательной операции участвовали и местные жители.

https://crimea.ria.ru/20260405/proryv-zemlyanogo-vala-gedzhukhskogo-vodokhranilischa-proizoshel-v-dagestane-1154923144.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

