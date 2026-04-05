В Дагестане спасли из реки семерых человек - среди них беременная женщина - РИА Новости Крым, 05.04.2026
В Дагестане спасли из реки семерых человек - среди них беременная женщина
В Дагестане спасли из реки семерых человек - среди них беременная женщина
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Семь человек, которых унесло течением реки, спасли в Дербентском районе Дагестана, среди них беременная женщина и ребенок, сообщил РИА Новости руководитель Центра управления регионом в республике Исрафил Исрафилов.В воскресенье сильное течение смыло несколько автомобилей на трассе между поселками Мамедкала и Геджух.По его словам, ЦУР и главное управление МЧС по Дагестану координируют спасательные действия, активно в спасательной операции участвовали и местные жители.Все о ситуации с наводнением в Дагестане читайте по ссылке &gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
22:43 05.04.2026 (обновлено: 22:45 05.04.2026)
 
© Госавтоинспекция Дагестана / Перейти в фотобанкПодтопления после дождей в Дагестане
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Семь человек, которых унесло течением реки, спасли в Дербентском районе Дагестана, среди них беременная женщина и ребенок, сообщил РИА Новости руководитель Центра управления регионом в республике Исрафил Исрафилов.
В воскресенье сильное течение смыло несколько автомобилей на трассе между поселками Мамедкала и Геджух.
"Семь человек удалось вытащить из воды в ходе спасательной операции. Беременную женщину и ребенка тоже спасли", - рассказал Исрафилов.
По его словам, ЦУР и главное управление МЧС по Дагестану координируют спасательные действия, активно в спасательной операции участвовали и местные жители.
В Дагестане прорвало плотину водохранилища - унесло машины и топит села
 
