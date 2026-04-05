В Чечне из-за непогоды повреждены 30 мостов
В Республике Чечня из-а непогоды повреждены 15 автомобильных и 15 пешеходных мостов. В Дагестане в шести населенных пунктах остаются подтопленными 973 жилых... РИА Новости Крым, 05.04.2026
Вызванные ливнями горные потоки повредили 30 мостов в Чечне
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. В Республике Чечня из-а непогоды повреждены 15 автомобильных и 15 пешеходных мостов. В Дагестане в шести населенных пунктах остаются подтопленными 973 жилых дома, 967 приусадебных участков и 42 участка автодорог. Такие данные приводят в МЧС России.
"Продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения в Чародинском районе, привлечены 2 бригады районных электросетей", - говорится в сообщении официального канала МЧС России в МАХ.
Другие аварийно-восстановительные работы также продолжаются, в республиках работает комиссия по оценке ущерба.
Режим ЧС регионального характера из-за сильных дождей был введен в Чеченской Республике29 марта.
