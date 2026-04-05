Рейтинг@Mail.ru
В Чечне из-за непогоды повреждены 30 мостов - РИА Новости Крым, 05.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260405/v-chechne-iz-za-nepogody-povrezhdeny-30-mostov-1154913760.html
В Чечне из-за непогоды повреждены 30 мостов
В Республике Чечня из-а непогоды повреждены 15 автомобильных и 15 пешеходных мостов. В Дагестане в шести населенных пунктах остаются подтопленными 973 жилых... РИА Новости Крым, 05.04.2026
чечня
погода
мост
происшествия
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798928_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0c662df362e242a9e4dab9ca21311980.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. В Республике Чечня из-а непогоды повреждены 15 автомобильных и 15 пешеходных мостов. В Дагестане в шести населенных пунктах остаются подтопленными 973 жилых дома, 967 приусадебных участков и 42 участка автодорог. Такие данные приводят в МЧС России.Другие аварийно-восстановительные работы также продолжаются, в республиках работает комиссия по оценке ущерба.Режим ЧС регионального характера из-за сильных дождей был введен в Чеченской Республике29 марта.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798928_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f31520dffb632598db9385ae5993c9e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Вызванные ливнями горные потоки повредили 30 мостов в Чечне

12:01 05.04.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. В Республике Чечня из-а непогоды повреждены 15 автомобильных и 15 пешеходных мостов. В Дагестане в шести населенных пунктах остаются подтопленными 973 жилых дома, 967 приусадебных участков и 42 участка автодорог. Такие данные приводят в МЧС России.
"Продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения в Чародинском районе, привлечены 2 бригады районных электросетей", - говорится в сообщении официального канала МЧС России в МАХ.
Другие аварийно-восстановительные работы также продолжаются, в республиках работает комиссия по оценке ущерба.
Режим ЧС регионального характера из-за сильных дождей был введен в Чеченской Республике29 марта.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
