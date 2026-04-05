СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. В Азовском море затонул сухогруз, есть погибший и пропавшие без вести. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По информации губернатора, на берегу обнаружены девять членов экипажа, граждане России. Один человек, 1991 года рождения (старший помощник капитана), погиб."Местонахождение еще двух членов экипажа остается неизвестным. Морякам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - написал Владимир Сальдо.По его информации, первыми помощь оказали местные жители — встретили экипаж и помогли на берегу до прибытия служб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводятся следственные мероприятия.
