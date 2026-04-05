Утонувший сухогруз в Азовском море и потоп на Кавказе - главное за день

2026-04-05T21:33

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Заложенная под газопровод с российским газом в Венгрию и Сербию бомба, продолжающиеся ливневые потопы в Дагестане и Чечне, затонувший с жертвами сухогруз в Азовском море, и все это – в праздник Входа Господня в Иерусалим. О главных событиях воскресенья – в сбойке РИА Новости Крым.Бомба под газопроводомПрезидент Сербии Александр Вучич сообщил премьеру Венгрии Виктору Орбану об обнаружении взрывчатки рядом с трубопроводом между странами, по которому поставляют российский газ. По словам Вучича, ее обнаружили в автономном крае Воеводина на севере страны вблизи магистрали, которая доставляет газ из "Турецкого потока" в Сербию и Венгрию. Как пишут местные СМИ, взрывчатка лежала в двух больших рюкзаках.Из-за этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созывает совет обороны."Идет расследование. Я созвал чрезвычайное заседание совета обороны сегодня во второй половине дня", - написал Орбан в соцсети Facebook*.Танкер с зерном затонул в Азовском мореВ Азовском море затонул сухогруз, есть погибший и пропавшие без вести, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Первыми помощь оказали местные жители — встретили экипаж и помогли на берегу до прибытия служб. Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия."В акватории Азовского моря потерпело крушение судно типа "Волго-Балт", следовавшее с грузом пшеницы. Экипаж покинул борт и смог добраться до берега Херсонской области", - говорится в сообщении.По информации губернатора, на берегу обнаружены девять членов экипажа, граждане России. Один человек, 1991 года рождения (старший помощник капитана), погиб, местонахождение еще двух членов экипажа остается неизвестным.Пожар в Торговом центре в Калиниграде Крупный торговый центр загорелся в Калининграде на Московском проспекте . Горел фасад здания на площади 1,5 тыс кв метров, из ТЦ пришлось эвакуировать людей, три человека пострадали. "Огонь распространился по обшивке фасада здания и перекинулся на припаркованные рядом автомобили", - говорится в сообщении управления МЧС по региону. Тушение пожара осложняла высокая пожарная нагрузка и хранящиеся внутри ТЦ горючие материалы. К ликвидации были привлечены 85 человек и 17 единиц техники. Пожар в торговом центре в Калининграде был локализован в 18.36 по Московскому времени на площади в 7 тыс кв метров, сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.Новые дожди в подтопленном ДагестанеНе прекращающиеся дожди принесли новые бедствия жителям Дагестанской республики.Из-за подтоплений железнодорожного полотна задержались пригородные и междугородние поезда, аварийные отключении электроснабжения произошли в 139 населенных пунктах в 14 муниципальных районах.Все о ситуации с наводнением в Дагестане читайте по ссылке >>>Также, по сообщению МЧС России по Республике Дагестан, более 50 сел Чародинского района остались без транспортного сообщения из-за камнепада на дороге.Как сообщалось ранее, в конце марта в Дагестане выпало рекордное количество осадков, произошли подтопления. В пяти городах и трех районах региона был введен режим чрезвычайной ситуации. В зоне ЧС Дагестана начали экстренную вакцинацию жителей против вирусного гепатита типа А из-за риска вспышки инфекции после наводнения.В Республике Чечня из-за непогоды повреждены 15 автомобильных и 15 пешеходных мостов. В Дагестане в шести населенных пунктах остаются подтопленными 973 жилых дома, 967 приусадебных участков и 42 участка автодорог.Трехэтажный дом в Махачкале из-за подмытого грунта под ним из-за ливня. У второго рядом стоящего дома также размывает фундамент. В администрации города Махачкалы уточнили, что эвакуацию людей количеством 300 человек произвели из четырех многоквартирных домов.Как сообщалось ранее, в конце марта в Дагестане выпало рекордное количество осадков, произошли подтопления. В пяти городах и трех районах региона был введен режим чрезвычайной ситуации. В зоне ЧС Дагестана начали экстренную вакцинацию жителей против вирусного гепатита типа А из-за риска вспышки инфекции после наводнения.Праздник за неделю до ПасхиВ это воскресенье, 5 апреля, православная церковь отмечает праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье). Он традиционно наступает за неделю до Пасхи и предваряет собой Страстную неделю – воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа. Вход Господень в Иерусалим – одно из главных событий последних дней земной жизни Спасителя, которое описывают все четыре евангелиста.До упразднения патриаршества Петром I в Вербное воскресенье на Руси издревле совершался обряд "шествия на осляти". Патриарх в полном облачении восседал на коне, символизировавшем ослика, на котором въехал в Иерусалим Христос.Вербное воскресенье, вслед за Пасхой и Рождеством и наряду с Троицей – один из самых популярных церковных праздников в народе. Освященные в этот день на службе вербы принято хранить в течение всего года и украшать ими иконы в доме.Глава Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пожелали всем верующим достойно провести Страстную неделю и пожелали, чтобы веточки вербы в домах напомнили о силе надежды.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

