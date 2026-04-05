Умер создатель гиперзвуковой ракеты "Циркон" Леонов

Гендиректор-генконструктор подмосковного НПО машиностроения, где производят ракеты "Циркон", Александр Леонов скончался на 75-м году жизни, сообщает РИА...

2026-04-05T17:14

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Гендиректор-генконструктор подмосковного НПО машиностроения, где производят ракеты "Циркон", Александр Леонов скончался на 75-м году жизни, сообщает РИА Новости."Александра Георгиевича не стало", - сказал собеседник агентства.НПО машиностроения производит гиперзвуковые ракеты "Циркон", крылатые ракеты "Оникс", береговые ракетные комплексы "Бастион", поддерживает эксплуатацию баллистических ракет УР-100Н УТТХ, а также создает спутники радиолокационного наблюдения Земли, такие как "Кондор-ФКА".

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

