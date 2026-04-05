Уголовное дело возбудили после обрушения жилого дома в Махачкале

Уголовное дело возбудили после обрушения жилого дома в Махачкале - РИА Новости Крым, 05.04.2026

Уголовное дело возбудили после обрушения жилого дома в Махачкале

Уголовное дело о халатности возбуждено в связи с обрушением жилого дома в Махачкале, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану.

2026-04-05T17:05

2026-04-05T17:05

2026-04-05T21:47

дагестан

махачкала

наводнение

происшествия

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

наводнение в дагестане в апреле 2026 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Уголовное дело о халатности возбуждено в связи с обрушением жилого дома в Махачкале, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, неустановленные должностные лица администрации города Махачкалы, ответственные за обеспечение безопасной эксплуатации жилого дома, не приняли своевременных мер по предотвращению негативных последствий, связанных с подтоплением и размыванием фундамента, что повлекло его обрушение", – говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что трехэтажный дом в Махачкале обрушился из-за подмытия грунта под ним из-за ливня.В администрации города Махачкалы уточнили, что эвакуацию людей количеством 300 человек произвели из четырех многоквартирных домов."На улице Айвазовского оцеплены четыре многоквартирных дома, в которых сохраняется потенциальная опасность. В указанных зданиях расположено более 100 квартир. В настоящее время эвакуировано около 300 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале городской администрации.Уточняется, что часть жителей будет размещена в пунктах временного размещения, где им окажут необходимую помощь и поддержку, остальные временно разместятся у родственников.Ситуацию в республике Дагестан осложнили новые дожди, шедшие всю ночь воскресенья. Из-за подтоплений железнодорожного полотна задерживаются пригородные поезда. Возможны также задержки поездов из Москвы и в обратном направлении.Из-за дождя аварийные отключении электроснабжения произошли в 139 населенных пунктах в 14 муниципальных районах. Более 50 сел Чародинского района остались без транспортного сообщения из-за камнепада на дороге.Как сообщалось ранее, в конце марта в Дагестане выпало рекордное количество осадков, произошли подтопления. В пяти городах и трех районах региона был введен режим чрезвычайной ситуации. В зоне ЧС Дагестана начали экстренную вакцинацию жителей против вирусного гепатита типа А из-за риска вспышки инфекции после наводнения.

дагестан

махачкала

дагестан, махачкала, наводнение, происшествия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), наводнение в дагестане в апреле 2026 года