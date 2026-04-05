Рейтинг@Mail.ru
Уголовное дело возбудили после обрушения жилого дома в Махачкале - РИА Новости Крым, 05.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260405/ugolovnoe-delo-vozbudili-posle-obrusheniya-zhilogo-doma-v-makhachkale-1154919458.html
Уголовное дело возбудили после обрушения жилого дома в Махачкале
2026-04-05T17:05
2026-04-05T21:47
дагестан
махачкала
наводнение
происшествия
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
наводнение в дагестане в апреле 2026 года
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124436705_0:0:3270:1839_1920x0_80_0_0_4b17e87f91878b3d1d74af34bb106d89.jpg
https://crimea.ria.ru/20260405/v-chechne-iz-za-nepogody-povrezhdeny-30-mostov-1154913760.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124436705_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_788801934f383300de8be5b764a2048e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
17:05 05.04.2026 (обновлено: 21:47 05.04.2026)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Уголовное дело о халатности возбуждено в связи с обрушением жилого дома в Махачкале, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, неустановленные должностные лица администрации города Махачкалы, ответственные за обеспечение безопасной эксплуатации жилого дома, не приняли своевременных мер по предотвращению негативных последствий, связанных с подтоплением и размыванием фундамента, что повлекло его обрушение", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что трехэтажный дом в Махачкале обрушился из-за подмытия грунта под ним из-за ливня.
В администрации города Махачкалы уточнили, что эвакуацию людей количеством 300 человек произвели из четырех многоквартирных домов.
"На улице Айвазовского оцеплены четыре многоквартирных дома, в которых сохраняется потенциальная опасность. В указанных зданиях расположено более 100 квартир. В настоящее время эвакуировано около 300 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале городской администрации.
Уточняется, что часть жителей будет размещена в пунктах временного размещения, где им окажут необходимую помощь и поддержку, остальные временно разместятся у родственников.
Ситуацию в республике Дагестан осложнили новые дожди, шедшие всю ночь воскресенья. Из-за подтоплений железнодорожного полотна задерживаются пригородные поезда. Возможны также задержки поездов из Москвы и в обратном направлении.
Из-за дождя аварийные отключении электроснабжения произошли в 139 населенных пунктах в 14 муниципальных районах. Более 50 сел Чародинского района остались без транспортного сообщения из-за камнепада на дороге.
Как сообщалось ранее, в конце марта в Дагестане выпало рекордное количество осадков, произошли подтопления. В пяти городах и трех районах региона был введен режим чрезвычайной ситуации. В зоне ЧС Дагестана начали экстренную вакцинацию жителей против вирусного гепатита типа А из-за риска вспышки инфекции после наводнения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
